Dix calendriers de l’avent excitants

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon de partager. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. À quelques jours de décembre, nous avons pensé réunir des propositions de calendriers de l’avent pour nourrir l’enthousiasme jusqu’à Noël. Et les variations sur un même thème sont ô combien nombreuses ! Chocolats, cafés, bonbons, fromages, confitures : il y a de quoi plaire à tous, petits et grands. En voici 10 qui ont capté notre attention.

La boîte à bonbons

Sarah Takforyan sait assurément comment saupoudrer de la magie dans nos quotidiens. Après avoir lancé une gamme de jujubes délicieux et frais — oui, oui, adios les framboises rouges qui s’égrènent dans la bouche ! —, elle conçoit maintenant un calendrier de l’avent. Pas étonnant que sa devise soit « Propager du bonheur, un bonbon à la fois » ! De trois à six jujubes se cachent dans chaque case, et les amateurs de sucreries seront ravis de retrouver une sélection des douceurs les plus populaires de l’entreprise. En vente uniquement sur le Web, au coût de 40,99 $.

laboiteabonbons.ca

Boucle & Papier

Réputée pour ses jolies trouvailles en papeterie, la boutique montréalaise Boucle & Papier offre le calendrier de l’avent de la marque new-yorkaise Meri Meri, reconnue pour son univers enchanteur et ludique. Coup de coeur. Et celui de cette année ne fait pas exception. Ayant pour toile de fond une forêt de sapins en carton, il compte 24 enveloppes renfermant des personnages et accessoires à ajouter un jour à la fois. Des heures de plaisir pour ceux qui ont l’imagination débordante ! Prix : 48,95 $.

5183, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Europea

Envie de vous faire plaisir ? Cette option cinq étoiles est toute désignée ! Le chef Jérôme Ferrer et sa brigade ont réuni dans ce calendrier de l’avent plusieurs produits d’exception. Fleur de sel à la truffe, crème de châtaignes, pâte d’amande au limoncello… et on termine le décompte avec une bouteille d’huile de homard. Un vrai cadeau ! Il y a même un tablier et un torchon pour parer le chef de votre cuisine. Offert en quantités limitées, à 195 $.

laboiteduchef.ca

Les confiturières

Rien de mieux qu’une petite touche sucrée pour démarrer la journée de jolie façon ! C’est ce que proposent Nathalie Daguzan et Romane Jouanny, le duo mère-fille derrière Les confiturières. L’entreprise de Granby offre pour une quatrième année 24 petits pots de confiture de 20 ml — assez pour deux rôties — sélectionnés parmi leurs incontournables et leurs nouveautés. Mention spéciale pour la confiture de Noël, une version tartinable du gâteau aux fruits. On chuchote aussi que le mélange orange et whisky aux épices est à tomber par terre. Tous les produits sont sans gluten, sans noix et sans arachides. En vente sur place et en ligne, au prix de 54,99 $.

142, rue Principale, Granby

laconfiture.ca

Gourmet sauvage

Ça faisait deux ans qu’Ariane Paré-Le Gal réfléchissait à un calendrier de l’avent. Et comme pour bon nombre de projets, elle attendait qu’une collaboration se dessine d’elle-même avec un producteur québécois. De fil en aiguille, des liens se sont tissés entre elle et la pâtissière et chocolatière Mathilde Fays, installée à Oka. S’inspirant d’une quinzaine de parfums tirés de la forêt, elles ont travaillé de concert avec la chocolaterie gaspésienne Chaleur B pour créer 24 produits. Chaque jour, c’est la découverte : ganache de chocolat au lait au sapin, chocolat et pâte de fruits à l’airelle, caramel aux cèpes… Fays propose aussi de petits coffrets de six chocolats aux parfums boréaux si jamais vous cédez à la tentation de tout manger dès le 1er décembre ! En vente dans les boutiques respectives, sur le Web et dans certains points de revente.

743, rue de la Pisciculture, Mont-Blanc

(anciennement Saint-Faustin–Lac-Carré)

gourmetsauvage.ca

45, rue Notre-Dame, Oka

8, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse

fayschocolat.com

Raplapla

Depuis 2005, Érica Perrot assemble et rembourre des peluches qu’elle a nommées raplaplas. Le plaisir de la couture — et de créer de la joie chez les enfants — lui a inspiré un calendrier de l’avent intemporel, comme ses créations. Sur une toile de coton sérigraphiée à Montréal avec de l’encre à l’eau, de petites pochettes sont prêtes à recevoir mots doux et surprises. Trois petits personnages à fabriquer soi-même (tout le nécessaire est fourni) servent à marquer le temps : chaque jour jusqu’à Noël, les petits sont invités à les déplacer de pochette en pochette. Un beau rituel familial qui se conserve très longtemps. Prix : 98 $.

69, rue Villeneuve Ouest, Montréal

raplapla.com

IGA et Fromages CDA

Un autre calendrier de l’avent qui s’inscrit désormais dans les classiques : le Calendrier fromages artisans d’IGA et Fromages CDA. Du 1er au 24 décembre, douze fromages sélectionnés parmi huit fromageries du Québec ajouteront une touche festive à vos repas. Parmi ceux-ci, le Fredondaine (de la fromagerie La Vache à Maillotte, de La Sarre, en Abitibi) et le Lys de St-Gérard (de la fromagerie P’tits plaisir, de Weedon, en Estrie). De quoi inspirer la tablée du réveillon ! Disponible en quantités limitées, à 35,99 $.

iga.net

État de choc

La chocolaterie État de choc a déjà fait l’objet d’un coup de coeur en ces pages pour ses chocolats chauds. Et les idées de Maud Gaudreau charment tout autant en version calendrier de l’avent ! Confections bean-to-bar, créations québécoises ou encore norvégiennes, parfums coups de coeur et classiques : 25 minitablettes cachées dans une jolie boîte conçue par la designer Catherine D’Amours révèlent l’univers des possibles. D’ailleurs, deux petits casiers du calendrier offrent des chocolats de même origine, mais avec un pourcentage différent de cacao. Un petit jeu pour les connaisseurs et les curieux ! En vente en boutique et en ligne, au prix de 99 $.

6466, boulevard Saint-Laurent, Montréal

etatdechoc.com

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Th3rwave

Pour une deuxième année, le site Web Th3rwave offre un calendrier de l’avent qui saura faire sauter du lit les amateurs de café avec ses 24 sachets différents, un pour chaque matin. Deux versions du calendrier sont offertes : l’un 100 % québécois ; l’autre mettant en vedette certains des meilleurs torréfacteurs du Canada, de Victoria à Halifax. À partir de 105 $, en vente seulement sur Internet. À noter que la livraison est gratuite.

th3rdwave.coffee

Tite Frette

L’éventail des calendriers de l’avent atteint des sommets avec celui des boutiques spécialisées en bières québécoises Tite Frette. Avec 24 bières choisies dans 24 microbrasseries différentes, c’est un peu Noël chaque jour… jusqu’à Noël ! Catégories et styles variés pour le plaisir de la découverte. Un « gratteux de l’Avent » est offert avec chaque calendrier et donne droit à des primes ou à des rabais dans la trentaine de points de vente du réseau à travers le Québec. En boutique seulement, au prix de 149,99 $.