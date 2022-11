Des marchés de Noël pour illuminer nos Fêtes

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ils ont poussé aux quatre coins du Québec au cours de la dernière décennie. En voici quelques-uns pour se mettre dans l’atmosphère des Fêtes dès ce week-end.

À Montréal dans ses environs

Après une pause de quelques années, Le Grand Marché de Noël illumine la place des Festival, dans le Quartier des spectacles, jusqu’au 31 décembre. Plus de 60 artisans québécois prennent part à la fête. Une trentaine de chalets sont disséminés sur le site et plus de 150 animations gratuites sont au programme.

Au marché Atwater, Le Village de Noël propose une programmation gratuite élaborée pour les familles jusqu’au 18 décembre. C’est l’endroit où dénicher des produits éthiques et écoresponsables de plus de 50 artisans.

Du côté du marché Jean-Talon, la troisième édition du Marché de Noël promet toutes sortes de dégustations, mais aussi la visite d’un véritable « boulegalow », qui n’est autre que la maison des lutins.

Endroit parfait pour dénicher des cadeaux personnalisés, le 66e Salon des métiers d’art du Québec aura lieu du 8 au 18 décembre 2022 au Stade olympique. Prix d’entrée : 10 $.

Au sud du pont Jacques-Cartier, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil transforme le parc St. Mark en petit village jusqu’au 18 décembre. Tous les week-ends dès le vendredi, 16 h, il suffit de suivre les odeurs pour découvrir beignets et autres gourmandises servis dans les maisonnettes de bois. Une foule d’artisans sont aussi sur place. Sans oublier le père Noël !

Sur la Rive-Nord, le Marché de Noël de Laval aura lieu du 2 au 4 et du 9 au 11 décembre au Centre de la nature. Une soixantaine de participants y feront découvrir leurs créations et produits gourmands.

À Québec

Cette année, le Marché de Noël allemand quitte la place de l’Hôtel-de-Ville pour la terrasse Dufferin, à deux pas du Château Frontenac. Les artisans attendent aussi les visiteurs dans des kiosques de bois déployés dans quatre autres sites : les traditionnels espaces des jardins de l’hôtel-de Ville et de la rue Sainte-Anne, ainsi que Place d’Armes et Place d’Youville. Entre les bretzels géants, le vin chaud et autres traditions européennes, se glissent des produits bien de chez nous. De multiples animations gratuites sont proposées. Parmi les nouveautés, mentionnons le Château du Père Noël érigé Place d’Armes et présenté par Fairmont Le Château Frontenac, et un spectacle déambulatoire de marionnettes géantes qui prendra d’assaut les rues de la ville à deux reprises. À noter que si les festivités du marché prendront fin le 23 décembre, les cinq sites seront animés par Kaléidoscopes entre Noël et le jour de l’An. On nous promet une « célébration festive, culturelle et multidisciplinaire » !

En plein coeur de la ville, le Grand Marché de Noël propose une tout autre expérience, à l’intérieur. Jusqu’au 31 décembre, les exposants se relaient dans le bâtiment du boulevard Wilfrid-Hamel. Les 9, 10 et 11 décembre, les vins et alcools du terroir seront notamment à l’honneur.

Dans les Cantons-de-l’Est

Il y a tant de marchés de Noël dans la région qu’il est difficile d’en faire le compte. On n’en dénombre pas moins de sept seulement dans le secteur de Brome-Missisquoi !

Les 26-27 novembre et 3-4 décembre, celui de Sutton rassemblera une cinquantaine d’artisans. Tous les week-ends jusqu’au 18 décembre, le Marché de Noël du Marché de la Gare de Sherbrooke prend aussi les couleurs des Fêtes. Divers créateurs seront au rendez-vous, ainsi que le père et la mère Noël.

À Granby, le Salon des artisans se tiendra les 25, 26 et 27 novembre. On y déniche tricots, objets de déco, bijoux, produits gourmands, etc.

Du côté d’Orford, le Marché Falalala invite les visiteurs à rencontrer les artisans les 26 et 27 novembre. Un concert de Gregory Charles, accompagné de sa fille Julia, sera aussi présenté en soirée (50 $).

Dans les Laurentides

Depuis 13 ans, le Marché de Noël de Val-David se targue d’offrir un choix incomparable de centaines de produits festifs et de grande qualité. À la place des Citoyens de Sainte-Adèle, une cinquantaine d’exposants proposeront créations d’artisans et produits agroalimentaires les 3 et 4 décembre.

Dans les Basses-Laurentides, l’abbaye d’Oka sert de décor au marché de Noël les 18, 19 et 20 novembre. La seconde édition de celui du Vieux-Saint-Eustache se tiendra pour sa part les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 décembre aux jardins du manoir Globensky. Plus de 35 exposants offriront notamment des dégustations. Chants et contes seront notamment au programme.

Ailleurs au Québec • Le Marché de Noël de Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix, est l’un des rares à être ouverts plusieurs jours consécutifs. Du 2 au 11 décembre, sa 13e édition mettra en avant plus de 40 exposants. Un parcours de fresques vidéo projetées sur les façades patrimoniales de la rue Saint-Jean-Baptiste sera aussi proposé. • À la place du Citoyen, dans l’arrondissement de Chicoutimi, le Marché de Noël européen de Saguenay accueillera les visiteurs du 1er au 4 décembre. Les artisans prennent place dans de charmantes maisonnettes en bois illuminées. • Pour découvrir d’autres marchés, rendez-vous à lesmarchesdenoelduquebec.com et sur la page Facebook du Regroupement des marchés de Noël du Québec.

Festive route des vins Pour une deuxième année, les amateurs de vins sont conviés à un spécial des Fêtes sur la route des vins de Brome-Missisquoi les 3 et 4 décembre. Le Domaine des côtes d’Ardoise, le Vignoble du Ruisseau, le Vignoble de l’Orpailleur et le Vignoble Gagliano, à Dunham, seront notamment de la partie, ainsi que le Domaine du Ridge, à Saint-Armand, et Léon Courville Vigneron, face au lac Brome. Des visites guidées hivernales, des dégustations commentées et des accords mets-vins ponctueront le week-end. À combiner à la visite des marchés !

