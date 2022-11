10 artisans d’ici à découvrir

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Les artisans d’ici brillent par leur inventivité. Installés aux quatre coins de la Belle Province, ils mettent à profit leur créativité afin de réinventer les objets du quotidien — vaisselle, bijoux, jouets ou accessoires de mode — qui deviennent de vraies oeuvres d’art sous leurs mains. Juste à temps pour votre magasinage de Noël, nous vous présentons notre sélection de 10 créateurs qui se démarquent par l’originalité de leur démarche. Voici nos trouvailles.

1. Les ustensiles traditionnels de Strobus Forge

Un forgeron officie toujours à Saint-Agapit, dans la région de Lotbinière. Biologiste de formation, Rémi Bédard façonne au rouge, sur l’enclume, tantôt l’inox, tantôt le cuivre ou l’acier au carbone. Dans sa boutique, on trouve ainsi un peu de tout : toutes sortes de couteaux et de crochets, mais aussi des ustensiles pour le gril, des bougeoirs, des décapsuleurs et même des haches ! strobusforge.com

2. Les objets déco inusités de Collage Studio

La designer industrielle Diana Garcia aime expérimenter avec toutes sortes de matériaux, mais aussi avec les couleurs et les formes géométriques. Pour sa collection Terrazzo, par exemple, elle a travaillé une résine de synthèse à base d’eau, de polymères acryliques et de minéraux. collagestudio.ca

3. Les jouets de bois de Conifer Toys

La petite histoire de Conifer Toys commence par une maison de poupée en bois conçue par deux parents soucieux des jeux qu’ils offraient à leurs enfants. Depuis, le duo a créé une collection de maisons de poupée de toutes les tailles, mais aussi des accessoires de sport (pensez panier de basket ou « filet » de hockey intérieur). Des jeux qui créeront des souvenirs précieux à transmettre de génération en génération. conifertoys.com

4. Le verre coloré de La Méduse

À Havre-aux-Maisons, une deuxième génération de maîtres verriers madelinots perpétue la tradition d’un des plus vieux ateliers du genre au pays. La Méduse, établie en 1985 par François Turbide, propose un éventail de pièces uniques, des bijoux à la vaisselle, en passant par les luminaires et l’art funéraire, tout ça en verre soufflé aux couleurs de l’arc-en-ciel. lameduseim.com

5. Les bijoux modernes d’Atelier LAF

Un frère et une soeur, les Montréalais Laura et Andrew Floyd — les initiales derrière LAF —, mettent leur savoir-faire artisanal au service de la joaillerie. Résultat ? Des pièces non genrées dont le raffinement brut ne passera assurément pas inaperçu ! atelierlaf.com

6. La vaisselle organique de Poterie Vez

Passionnée de café, la céramiste Paule Vézina façonne des tasses et des bols à la facture singulière dans son atelier de Val-Morin, dans les Laurentides. Si aucune pièce n’est exactement pareille, toutes sont plus jolies les unes que les autres avec leurs motifs créés au fil du tournage. poterievez.com

7. Le linge de maison de Confetti Mill

Le lin et le coton sont les matières de prédilection d’Özge, qui confectionne du linge de maison (serviettes de table, linges à vaisselle, tabliers, et même des bas de Noël) dans son atelier d’Hochelaga-Maisonneuve à partir de tissus de qualité importés entre autres de Turquie, d’où elle est originaire. Grâce à sa boutique en ligne, la Montréalaise d’adoption s’est aussi donné pour mission de mettre en valeur de petits accessoires fabriqués par des artisans turcs. À découvrir ! confettimill.com

8. Les créations épurées de Véronique Roy Jwls

Depuis 10 ans, la joaillière Véronique Roy allie métaux précieux et pierres naturelles afin de créer des bijoux intemporels aux lignes harmonieuses. Ses créations minimalistes nous transportent dans un univers de beauté. veroniqueroyjwls.com

9. La porcelaine épurée d’Atelier Make

Au confluent d’influences scandinaves et méditerranéennes, les pièces du duo de designers Maya Ersan et Jaimie Robson enjoliveront la table à coup sûr. On est entre autres séduit par la délicatesse de cette collection de plateaux de service qui n’ont rien à envier aux plus fines porcelaines anglaises. ateliermake.com

10. Les tricots de Çanta

Les modeuses les ont déjà repérés. Il faut dire qu’avec leurs grosses mailles en laine chenille ultradouce, les sacs un brin kitsch de Loris Kecaj se laissent voir ! Pour le moment, la créatrice — archiviste le jour et tricoteuse le soir — assure la production dans son salon. Un cadeau qui se démarque ! canta.xyz

