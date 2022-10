Des activités pour se faire (un peu) peur

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ce n’est pas parce qu’on a passé l’âge de faire la tournée des bonbons depuis bien longtemps qu’on n’aime pas pour autant l’atmosphère terrifiante qui règne durant la période d’Halloween. Voici cinq activités à faire entre amis ou en famille et qui pourraient bien venir hanter vos nuits.

Le Festival de la frayeur à La Ronde

Une fois passés les spectacles de citrouilles et de magiciens offerts dans la journée, place aux choses sérieuses. Le site de La Ronde, au parc Jean-Drapeau, se drape d’épouvante avec une programmation pour adultes carrément macabre. Les grands enfants que nous sommes apprécieront les maisons hantées, une succession de décors effrayants, les épouvantails de la ferme maudite, l’univers angoissant d’un cauchemar et le cirque diabolique à voir en 3D. C’est à 18 h, à la nuit tombante, que vampires, démons et zombies sortiront de leur sépulture pour rôder dans les allées obscures du site. Parions que ces âmes errantes donneront la chair de poule aux visiteurs, même aux plus sérieux amateurs de films d’épouvante. Bien sûr, les animations pour adultes ont lieu dans une zone éloignée de celles réservées aux enfants.

Infos pratiques : les animations ont lieu jusqu’au 30 octobre. Les samedis : de 13 h à 22 h, et les dimanches : de 13 h à 20 h.

Montréal hanté

Yoko Luna, rue de la Montagne : le plus grand restaurant et cabaret du Canada vient d’ouvrir cette année en grande pompe. Savez-vous que sa bâtisse occupait un ancien salon funéraire avant de devenir un club huppé dans les années 1970 ? On y observe, dit-on, des phénomènes paranormaux. Hôtel Windsor, l’un des tout premiers établissements de luxe du Canada : en visite à Montréal, l’écrivain Mark Twain y vit sa première (et unique) expérience de télégraphie mentale qui le laissera sans mot. Pub Andrews, rue Guy : un pub comme les autres… sauf que certains clients rapportent y sentir une odeur de sang et de poudre à canon, rappelant un meurtre sanglant qui y eu lieu. Toutes ces histoires (et beaucoup d’autres) sont racontées durant la visite guidée à pied « Centre-ville hanté » offerte par l’entreprise Haunted Montreal. Durant 90 minutes, un guide comédien retrace la face macabre de la métropole québécoise à travers des récits historiques à glacer le sang.

Infos pratiques : Haunted Montreal propose aussi les sorties Griffintown hanté, Vieux-Montréal hanté et le mont Royal hanté. Tarif : 25 $.

Québec Fantômes

Récit des crimes les plus sordides commis en Nouvelle-France, chasse aux fantômes dans le Vieux-Québec ou encore, « discussion » avec l’esprit du bourreau Jean Rattier : les Promenades fantômes sont étayées de détails croustillants et livrées par des comédiens grimés et en costumes d’époque qui vous donneront froid dans le dos. À l’occasion d’Halloween, 15 personnages fantomatiques accompagnent les visiteurs qui veulent jouer à se faire peur, durant cette visite guidée animée et interactive.



Infos pratiques : l’activité Spécial Halloween dure deux heures et demie, à partir de 19 h 30 (départs toutes les 10 minutes). Réservation nécessaire. Tarif : 34,50 $.

Le Village hanté à Drummondville

Le Village québécois d’antan veut vous donner une trouille monstre avec une programmation qu’il promet « lugubre et terrifiante » : le Village hanté. Le public averti appréciera la zone des tortures, les maisons habitées par des esprits et autres manoirs à l’ambiance lugubre. À travers ce village constitué de bâtiments patrimoniaux, cet espace est conçu à l’attention exclusive des adultes et des adolescents, les installations pouvant se révéler vraiment épeurantes pour un jeune public. Certaines activités payantes — jeux et projection de cinéma — complètent les réjouissances lugubres.

Infos pratiques : les animations ont lieu les vendredis et samedis entre 18 h 30 et minuit. Réservation nécessaire. Tarif : 33 $.



Frémir de plaisir dans l’antre de Frankenstein



Le jeu d’évasion, ou escape game, est une activité à pratiquer entre amis, dont le succès ne se dément pas depuis une dizaine d’années. L’aspect ludique rappellera de bons souvenirs aux amateurs de jeu d’aventure sur ordinateur des années 1990. Les énigmes sont pensées comme de véritables défis et font appel autant à la logique qu’à l’imagination, à la coopération et à la communication entre les joueurs. Sans oublier un solide sens de l’observation, ainsi qu’une bonne gestion du stress, lorsque le minuteur approche du zéro. Soudain, eurêka ! L’un des joueurs résout le code sur lequel il planchait depuis quelques minutes en silence, enclenche la bonne séquence de boutons et une trappe invisible s’ouvre sous le bureau. Tous se précipitent pour découvrir une clé… mais pas celle qu’on espérait ! L’enquête continue pour trouver maintenant la bonne serrure. Tic ! Tac !







— Tristan Roulot, collaboration spéciale La porte vient de se refermer derrière votre petit groupe de joueurs : vous avez une heure, et pas une minute de plus, pour sortir d’une salle remplie d’énigmes et d’indices, de coffres et de cadenas. Top chrono !Le jeu d’évasion, ou escape game, est une activité à pratiquer entre amis, dont le succès ne se dément pas depuis une dizaine d’années. L’aspect ludique rappellera de bons souvenirs aux amateurs de jeu d’aventure sur ordinateur des années 1990. Les énigmes sont pensées comme de véritables défis et font appel autant à la logique qu’à l’imagination, à la coopération et à la communication entre les joueurs. Sans oublier un solide sens de l’observation, ainsi qu’une bonne gestion du stress, lorsque le minuteur approche du zéro. Soudain, eurêka ! L’un des joueurs résout le code sur lequel il planchait depuis quelques minutes en silence, enclenche la bonne séquence de boutons et une trappe invisible s’ouvre sous le bureau. Tous se précipitent pour découvrir une clé… mais pas celle qu’on espérait ! L’enquête continue pour trouver maintenant la bonne serrure. Tic ! Tac ! A/Maze , qui possède quatre succursales sur l’île de Montréal, fait partie des meilleures expériences du genre. Lancé pour Halloween, « le monstre de Frankenstein » est une leçon en la matière. Le décor sombre du laboratoire est immersif. Il se divise en deux petites pièces séparées par une grille (à ouvrir bien sûr), avec moult tuyaux, potions, boules à plasma et autres câbles à relier pour réveiller le fameux monstre avant que les villageois ne viennent mettre le feu au château. Point clé, les énigmes sont très variées, avec une bonne dose de technologie qui rend l’expérience excitante de bout en bout. La difficulté nous a semblé bien dosée à quatre joueurs (on compte de 30 % à 40 % de réussite, selon les salles), preuve en est que notre équipe a réussi à sortir in extremis avec quatre minutes restantes au compteur. Et vous ?— Tristan Roulot, collaboration spéciale

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.