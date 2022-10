Six trucs pour rester zen

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Il y a de l’électricité dans l’air ! À l’approche du 31 octobre, les enfants, petits et grands, deviennent surexcités. Et pas seulement parce qu’ils vont se gaver de bonbons ; le contexte compte aussi pour beaucoup. Voici quelques suggestions pour diminuer (un peu) l’agitation dans la maison.

Inspirer, expirer

C’est prouvé : une respiration lente et profonde peut nous aider à nous calmer (ainsi que nos enfants et petits-enfants par la même occasion). Comment ? Grâce à un groupe de 175 neurones, a démontré il y a quelques années déjà une équipe de neuroscientifiques de l’Université Stanford, en Californie. En faisant le pont entre le rythme de notre respiration et notre cerveau, ces neurones lui enjoignent ni plus ni moins de relâcher sa vigilance et de se relaxer. C’est tout simple !

Écouter de la musique

De la musique, oui, mais pas n’importe quel morceau ! On troque donc notre traditionnelle liste de musique d’Halloween, qui peut avoir tendance à exacerber les esprits survoltés, contre des pièces au rythme apaisant. Un exemple : Weightless, du trio anglais Marconi Union. Une petite étude de la British Academy of Sound Therapy en est même venue à la conclusion que ce morceau est plus efficace que d’autres musiques dites relaxantes pour calmer le jeu. Avis aux personnes stressées : une version longue (10 heures !) est même offerte sur YouTube ! Une trame sonore tout indiquée pour animer notre lundi soir d’Halloween !

Aller marcher

Les célébrations d’Halloween, comme le temps des Fêtes d’ailleurs, sont devenues prétexte à une surabondance de structures gonflables, de guirlandes lumineuses et autres squelettes animés. On en profite donc pour faire le tour du quartier en famille ou entre amis, une petite promenade qui permettra en même temps de dépenser un peu du trop-plein d’énergie.

Cuisiner nos citrouilles

On aime les citrouilles parce qu’elles créent de fabuleux décors automnaux, mais surtout parce qu’elles nous permettent de cuisiner de délicieuses recettes. Les enfants aussi peuvent mettre la main à la pâte et nous aider à vider et à décorer nos cucurbitacées, puis à mitonner de bons petits plats qui nous réchaufferont au cours des prochaines semaines : potages, muffins, gâteaux et biscuits s’y prêtent particulièrement bien. Sur son blogue Cinq fourchettes, Nancy Bordeleau conseille même de préparer notre purée de citrouille en grande quantité, puis de la stocker au congélateur. Voilà une bonne idée !

Occuper les petits

Les enfants sont si fébriles en pensant à leur imminente récolte de friandises qu’ils ne tiennent plus en place ? On leur change les idées — et, de ce fait, on les aide à patienter — en proposant une activité plus calme, un jeu de société, par exemple. À éviter si on veut limiter les décibels : les jeux de type Opération ou Perfection, qui risquent de provoquer l’effet inverse ! On peut aussi proposer aux plus jeunes une heure du conte à thématique halloweenesque.

Lâcher prise

Le meilleur conseil de la professeure de méditation Madeleine Arcand, aussi cofondatrice de la marque Rose Buddha et maman expérimentée ? « Laisser faire et lâcher prise. On sait qu’ils vont manger trop de bonbons et que ce n’est pas bon pour eux, mais… est-ce vraiment grave ? Les enfants doivent toujours écouter des consignes : ne pas crier, ne pas sauter, s’asseoir toute la journée derrière un pupitre, se brosser les dents, faire leurs devoirs et j’en passe. À l’Halloween, je dis : “Faites ce que vous voulez !”»

