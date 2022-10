Les fantômes de l’île Moukmouk

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Son nom évoque le bout du monde. Pour notre journaliste, l’île Moukmouk est devenue une obsession le jour où une collègue lui a appris qu’elle ne se trouvait pas à des milliers de kilomètres de chez elle, comme elle le croyait, mais en Abitibi-Témiscamingue. Où est-elle située, exactement ? Comment est née sa légende ? Et pourquoi, même si proche, reste-t-elle inaccessible ? Tant de mystères…

Il faut environ 25 minutes pour se rendre en bateau jusqu’à l’île no 39 depuis la Pourvoirie des îles du lac Duparquet. Baptisée « Moukmouk » à l’époque où les frères Michel, Jean et Normand Perron, alors propriétaires de l’empire forestier Normick Perron, en ont fait une sorte de Club Med privé où ils accueillaient artistes, joueurs de hockey, politiciens et autres invités de marque, l’île de 175 acres est aujourd’hui laissée à l’abandon.

En 1956, Michel Perron l’a acquise pour la somme de… 50 $. Au fil du temps, les frères Perron y ont fait construire différents bâtiments. Les visiteurs y ont défilé des années 1970 jusqu’à la vente de Normick Perron, en 1989. « Il y a toutes sortes de rumeurs et d’histoires d’horreur, mais rien n’est vérifiable, raconte Mylène Noël, agente de développement rural et touristique pour la MRC d’Abitibi-Ouest. Personne ne peut en parler parce que le dicton était “ce qui se passe à l’île Moukmouk, reste à l’île Moukmouk”. »

Marcel Bouchard a travaillé comme comptable pour Normick Perron pendant une vingtaine d’années. Le septuagénaire raconte avec une fierté évidente s’être rendu sur l’île à quatre ou cinq reprises. « Mais je revenais le soir, précise-t-il. Je n’ai jamais dormi là-bas. »

Il se souvient d’y avoir vu des vendeurs de la compagnie, des acheteurs de Montréal, des politiciens et « de gros hommes d’affaires », en plus de célébrités. « Ils sont presque tous morts, dit-il. Jean-Pierre Masson, Janine Sutto, Suzanne Lapointe… je les ai tous vus. […] Quand les artistes venaient à La Sarre [où se trouvait l’une des usines de Normick Perron], ils venaient ensuite faire leur spectacle à l’île Moukmouk. »

En hélicoptère ou en avion

Alors que le bateau se dirige vers ce lieu de tous les secrets, Marcel Bouchard nous montre des cartables remplis de coupures de journaux et d’archives personnelles liées à ses années chez Normick Perron.Un dessin arborant des personnages souriants donne selon lui un bon aperçu de l’atmosphère qui y régnait. On y aperçoit notamment un homme à cravate, pipe à la bouche, en pleine discussion avec un Autochtone. Des baigneurs en maillots de bain ou en bikinis semblent avoir un plaisir fou, alors que des musiciens jouent de différents instruments et qu’un artiste peint la scène. À l’arrière-scène, un homme brandit un haut de bikini bleu et poursuit une femme… vêtue d’un bas de bikini bleu. Cette dernière s’enfuit, tout sourire, avec un magazine arborant des oreilles de lapin. Des serveuses portent aussi les fameuses oreilles emblématiques, qu’on remarque également, plus loin, sur un panneau pointant vers l’extérieur du cadre…

« Il y avait un grand chalet qui était comme un grand salon, avec des tables de billard et une piste de danse », se remémore M. Bouchard, des étoiles plein les yeux. Quiconque se rendait sur l’île ne devait rien apporter, pas même ses cigarettes. « Tout était fourni, comme dans un Club Med. Le transport en hélicoptère et en avion était aussi compris. On y faisait aussi du ski nautique. Il y avait une douzaine de chambres dans le bâtiment principal, en plus de petits chalets, dont le nuptial et le sauna. De 20 à 30 personnes à la fois pouvaient coucher sur place. […] Environ 90 % des gens qui se rendaient à l’île Moukmouk y allaient en célibataires. »

Des bâtiments en ruines

La statue d’un joueur de trombone érigée en 1980 pour souhaiter la bienvenue aux « découvreurs du Nord » se profile à l’horizon. Nous y sommes presque !

« Là, il y avait un chalet, raconte Marcel Bouchard en pointant ce qui ressemble à une cabane décrépite. Il y avait un piano… » L’émotion est palpable.

En vente depuis quelques années, la seule île privée du lac Duparquet, qui en compte 135, est annoncée sur Private Island Inc. au prix de 2 millions $US (2,722 millions $CA). La fiche décrit l’endroit comme offrant « une page blanche pour amener votre vision du rêve à la vie » : « Idéale pour un usage personnel ou commercial, l’île est parfaite pour une grande famille, un centre thérapeutique ou des retraites de yoga, ou même un extraordinaire site de paintball — laissez aller votre imagination ! »

De l’imagination, il en faut pour voir au-delà des conifères qui dissimulent aujourd’hui les traces de son passé glorieux. On est à des années-lumière de la scène festive du dessin.

« Nous sommes sur l’île Moukmouk », pouvons-nous lire alors que nous approchons de la plage. Ici et là, des cadavres de bouteilles de bière qui ne datent pas des années 1980 nous indiquent que nous ne sommes pas les seuls curieux.

En cet après-midi gris, le petit panneau de bienvenue cloué à un arbre ressemble presque à un avertissement. Les restes du chalet principal menacent de s’effondrer. Le bâtiment voisin, lui, s’est déjà fracassé au sol.

Marcel Bouchard se fait soudainement plus silencieux.

Pourquoi diantre aucun projet touristique n’a-t-il été bâti autour de la légende de l’île Moukmouk ? « Honnêtement, je ne sais pas, répond Mylène Noël. […] En tout cas, je n’ai jamais été contactée pour un tel projet. »

Marcel Bouchard se souvient pour sa part qu’après la vente de Normick Perron en 1989, les frères Perron ont vendu l’île pour une bouchée de pain à un promoteur qui souhaitait en faire un projet touristique qui n’a jamais vu le jour, faute d’argent.

Heureusement, il reste les souvenirs. Entre les histoires d’initiation et de danseuses nues qui disparaissaient « par hasard » de La Sarre les soirs de fête à l’île Moukmouk, j’arrive presque à voir les fantômes lever leur verre. Tous sont sans doute d’ailleurs en train de trinquer au paradis, si l’on se fie à cette savoureuse anecdote : « Michel Perron a déjà donné la permission au curé de La Sarre de tenir le congrès des curés sur l’île, à condition que tous les péchés qui y ont été faits soient pardonnés ! »

