Apprivoiser l’automne avec les soeurs Gélinas

À l’occasion de la sortie de leur livre écrit à six mains, Bien-être inspiré, Mitsou, Noémie et Abeille Gélinas prodiguent aux lecteurs quelques conseils pour mieux vivre le changement de saison grâce au triptyque coeur, corps et esprit. Alors que l’arrivée de l’automne est propice à la dépression passagère, les trois soeurs ont en effet plusieurs secrets pour ne pas se laisser envahir.

Le respect du corps

Masseuse professionnelle à l’origine du lomi-atsu et autrice du livre Massage du ventre et philosophie orientale pour tous, Noémie rappelle d’abord et avant tout le caractère essentiel de la respiration pour notre bien-être. « On peut incorporer des exercices de respiration à chaque moment de la journée. Ceux-ci ont pour principal avantage de nous permettre de nous recentrer », explique-t-elle. Bien qu’il existe des techniques précises, comme celles de la respiration abdominale ou thoracique, « revenir aux inspirations et expirations de base est déjà un bon début ». Noémie estime également que la respiration est une excellente façon d’être plus à l’écoute de son corps.

Pour sa part, Abeille préconise d’écouter de la musique et de pratiquer la danse extatique. « Faire bouger le corps, ça fait circuler le sang ! » relève sa soeur Noémie.

En tant que femmes, nous devons aussi respecter notre cycle hormonal afin de nous connecter à notre corps, note Mitsou. « Je me suis souvent sentie coupable lors de mes baisses d’énergie régulières, mais elles sont tout à fait normales. Avoir la sagesse de comprendre notre cycle est déjà une bonne chose. On n’en retire que des bénéfices », prévient-elle.

L’importance de la nature

« C’est depuis que j’ai ralenti mes mouvements que la forêt, pour moi, est devenue vivante. » Cet extrait de son livre favori, l’ouvrage de Marlen Haushofer Le mur invisible, est en quelque sorte le mantra de Mitsou. « Ce qui est intéressant dans ce propos, c’est que personne ne peut nier que la nature est un excellent moyen de se reconnecter avec le vrai et les bases de la vie », fait-elle remarquer. Si, en ce moment, le festival des couleurs d’automne ravit le Québec, il est, pour elle, primordial de profiter de ce que les arbres ont de plus flamboyant à offrir avant qu’ils ne perdent leurs feuilles.

Et lorsque l’on n’a pas accès à la nature, Mitsou conseille tout simplement de lever les yeux au ciel et d’observer le spectacle. « D’après le scientifique John Young, la contemplation du vol des oiseaux nous fait réaliser qu’ils ont plus ou moins le même tempérament que nous, les humains, et que la communion est fondamentale pour notre bon équilibre. » L’animatrice croit aussi que le fait de regarder ce qui se passe au-dessus de nos têtes favorise la méditation active et notre ancrage aux vraies choses de la vie.

Les bienfaits d’une flamme

La luminothérapie est une technique qui pallie, notamment, le manque d’ensoleillement de l’automne et de l’hiver, souvent responsable des baisses de moral saisonnières, à l’aide d’une lampe particulière. De son côté, Abeille présente une autre option bien spéciale. Au petit matin, lorsqu’il fait encore sombre, voire complètement noir, celle-ci propose d’allumer quelques bougies. « Les chandelles, ce n’est pas juste pour les soupers romantiques ! » s’amuse-t-elle. Au contraire, leur douce lumière permet de créer une ambiance propice pour prendre soin de soi à la maison. « Ça réchauffe l’intérieur de notre espace, mais aussi notre corps, indique Abeille. Ça donne le ton de la journée et ça nous fait ralentir. » Selon elle, allumer une chandelle ou deux sur la table nous impose une certaine réflexion sur la journée qui commence et sur nos intentions, tout comme de prendre le temps de déjeuner. « Il s’agit d’un beau clin d’oeil pour démarrer du bon pied ! » affirme Abeille. Une technique par ailleurs testée et approuvée par son aînée, Mitsou.

Bien-être inspiré. Trouver l’harmonie Corps Coeur Esprit, Abeille, Noémie et Mitsou Gélinas, Éditions Édito, Montréal, 2022, 244 pages

Les soeurs Gélinas suggèrent aussi

• D’accepter notre état d’esprit du moment, comment on se sent. « S’accorder le droit d’être “au neutre” est l’une des choses essentielles que Noémie m’a apprises », dit Mitsou. • De lire pour le plaisir. « Le vrai farniente a beaucoup de bénéfices, s’enthousiasme Mitsou, qui souffre d’anxiété de performance. C’est difficile de m’arrêter, mais je vois la différence quand je le fais. » • De bien dormir. • De faire le bilan. « L’automne est excellent pour revenir sur l’année qui vient de s’écouler et pour voir comment on envisage la prochaine année qui s’en vient bientôt », indique Abeille. • De changer de point de vue. Pour Mitsou, la clé, c’est de mettre les choses en perspective, de prioriser nos tâches pour prévenir l’évitement. « Il n’y a rien comme tout arrêter et d’y aller une chose à la fois. Nous ne sommes pas des machines », confie-t-elle. • D’éviter de se surmener.

