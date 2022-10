5 bonnes raisons de faire une retraite de yoga

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les retraites de yoga ont la cote en ce moment, constate-t-on lorsque l’on parcourt les sites Web de studios de yoga. Pourquoi un tel engouement ? Que cherchent les participantes ? Des professeures de yoga et une participante témoignent.

1. Se réapproprier son énergie

« Il est certain que les retraites sont toutes différentes et que c’est pour cette raison qu’il faut bien clarifier son intention avant de s’inscrire à une retraite pour s’assurer d’aller chercher ce dont on a besoin, affirme la professeure de yoga Lyne St-Roch, qui a fondé Studios Lyne St-Roch en 2001. Avec mes retraites, je veux aider les gens à se retirer de leur quotidien pour ramener leur conscience à l’intérieur d’eux-mêmes à travers les postures, la respiration, la méditation et les moments entre les pratiques, comme le déjeuner en silence. Le silence est réparateur, régénérateur. Les femmes particulièrement ont toujours plein de dossiers ouverts, et leur attention est toujours à l’extérieur d’elles-mêmes. La retraite leur permet de fermer les dossiers, de ramener leur attention sur elles-mêmes et, ainsi, de se réapproprier leur énergie. »

2. Approfondir sa pratique

« Nous organisons toujours une retraite à la fin août dans les Laurentides et nous accueillons les gens qui ont au moins trois mois de pratique de yoga Iyengar, indique Claudie Berge, copropriétaire du Centre de yoga Iyengar de Montréal. C’est une occasion d’approfondir sa pratique, d’apprendre. C’est aussi le temps d’échanger et d’apprendre à mieux connaître les gens de la communauté. Plusieurs vont également en profiter pour changer certaines de leurs habitudes de vie. Nous nous retrouvons tous ensemble, dans la nature, à manger des repas végétariens, à faire du yoga plusieurs fois par jour, à prendre soin de nous. Il y a des choses qui restent en chacun de nous après cette expérience. »

3. Se ressourcer

« Le premier avantage d’une retraite de yoga, c’est qu’elle permet de s’arrêter, affirme Marie-Hélène Tapin, cocréatrice d’Espace Mā Yoga. Lorsqu’on vient à un cours, c’est déjà bien parce qu’on cultive un petit espace pour soi, mais dès que c’est terminé, on retourne dans le tourbillon. Lorsqu’on fait une retraite, on s’accorde de petites vacances. De plus, les retraites se déroulent souvent dans la nature, et les gens qui ont une vie urbaine en ont besoin. C’est très ressourçant. Les retraites permettent de se reconnecter à soi-même. C’est très apaisant. »

4. Créer des liens

« J’ai participé à une retraite maman-bébé au printemps dernier pour sortir de chez moi après deux ans de pandémie et mon premier hiver passé avec mon bébé, raconte Julie Corbeil. Le yoga était un peu un prétexte pour sortir de notre quotidien, rencontrer d’autres mamans et discuter après les pratiques de yoga, autour d’un bon repas végétalien. Nous avions pratiquement tous aussi un enfant d’environ trois ans à la maison qui demande beaucoup de jus, donc nous avions envie de passer un moment privilégié avec notre bébé, de nous faire une petite bulle. C’est certain qu’il faut être réaliste : il y a certains cours de yoga où j’ai passé la moitié du temps à gérer mon bébé qui avait mal dormi pendant sa sieste. Ce n’est pas le type de retraite pour se ressourcer à 100 %, mais cela nous permet de décrocher du quotidien. »

5. Se rééquilibrer

« La retraite que nous tenons en novembre est toujours très populaire, parce que c’est le moment de l’année où il commence à faire froid, les journées raccourcissent et nous travaillons à rééquilibrer tout ça dans le mouvement, indique Alexandrine Bouilly, gérante de Yoga Club. Puisque les gens sont pris en charge, comme dans un tout-inclus de trois jours, ils peuvent vraiment lâcher prise et être pleinement dans le yoga. Nous offrons d’ailleurs beaucoup de cours pendant la retraite, et des ateliers qui permettent aux gens de pratiquer des choses qu’on n’a pas le temps de faire en studio dans un cours d’une heure. »



Trois retraites offertes bientôt Studios Lyne St-Roch Retraite de yoga et méditation au Mexique, au Haramara Retreat, à Sayulita, sur la côte Pacifique, du 26 novembre au 3 décembre et Le grand dépouillement au monastère des Augustines, à Québec, du 27 au 29 décembre. Ces retraites comprennent postures, respiration et méditation. Elles sont ouvertes à toutes et à tous, bien qu’une connaissance des bases du yoga soit suggérée. Yoga Club Retraite de yoga – Espace sacré Au couvent Val-Morin, à Val-Morin, dans les Laurentides, du 25 au 27 novembre. Une fin de semaine ouverte à toutes et à tous pour ralentir, prendre soin de soi à travers le yoga et découvrir l’ayurveda. Espace Mā Yoga Retraite de yoga maman-bébé, offerte en collaboration avec mamanavecbebe.com, au Centre de vie à Ripon, en Outaouais, du 5 au 7 décembre. Un moment de ressourcement avec son enfant (1-12 mois) et une occasion d’échanger avec d’autres mamans.

