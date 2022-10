Quoi faire pendant le week-end de l’Action de grâce?

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Le long week-end de l’Action de grâce est à nos portes. C’est l’occasion de profiter des belles journées d’automne en famille pour des randonnées ou des activités de saison. En voici quelques-unes à ajouter à votre calendrier pour ne rien manquer des meilleurs endroits à visiter au Québec.

Vivez le Festival des couleurs de Rigaud

Ce festival invite chaque année petits et grands à une panoplie d’activités diurnes des plus festives. Au pied du mont Rigaud, où l’ événement a lieu du 8 au 10 octobre, le paysage est magnifié par les feuilles des arbres qui se colorent de mille feux. Les visiteurs seront tentés par une randonnée dans les sentiers de L’Escapade, qui offrent 25 km de parcours accessibles aux débutants comme aux experts. Les activités du festival incluent de l’animation, des jeux, des dégustations culinaires ainsi que des spectacles qui se déroulent au parc Chartier-De Lotbinière.

Couleurs, musique et tyrolienne dans les Laurentides

Le Sommet Saint-Sauveur est un endroit qui permet d’embrasser la beauté du paysage depuis les hauteurs, grâce à une montée en télésiège et un tour de montagne russe alpine, le Viking, au parc F.U.N. Les amateurs de musique country seront aussi ravis de savoir que de grands noms se sont donné rendez-vous du 8 au 10 octobre, au Week-end country aux couleurs de la Vallée de Saint-Sauveur, un festival qui promet des concerts en plein air gratuits dans un cadre enchanteur.

Le parc national du Mont-Tremblant est un autre lieu incontournable pour venir admirer la beauté du paysage automnal. La municipalité publie même régulièrement sur son compte Facebook un « indice des couleurs » qui s’offrent aux yeux sur le site. Plusieurs activités sont aussi proposées pour tirer profit des couleurs environnantes, dont une descente en tyrolienne effectuée par Ziptrek Ecotours.

Observer les étoiles et partir en randonnée à Mégantic

Au parc national du Mont-Mégantic, on vient pour observer les étoiles à l’ASTROLab. Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’embrasser la beauté de leur Réserve étoilée, c’est l’occasion de le faire et d’en apprendre plus sur les astres grâce à l’expertise des guides. Profitez-en pour planifier une randonnée dans l’un des sentiers qui offrent de magnifiques points de vue aux sommets et passez la nuit en plein coeur de la nature, dans l’un des prêts-à-camper offerts pour ce dernier week-end de l’année.

Goûter aux Délices d’automne de Trois-Rivières

Les gourmands découvriront que Trois-Rivières est une destination gastronomique qui a beaucoup à offrir. Pour découvrir son savoir-faire, on profite du long week-end pour venir à la foire agroalimentaire Les Délices d’automne, qui a lieu du 7 au 10 octobre à l’Esplanade Trois-Rivières sur Saint-Laurent, au confluent de la rivière Saint-Maurice et du majestueux Saint-Laurent, à quelques pas du centre-ville. Vous pourrez ainsi assister aux combats de chefs, à des démonstrations culinaires et finir par la dégustation de délicieux produits locaux cuisinés avec brio.

S’amuser en famille à Saint-Calixte

ARA – Féria automnale, à Saint-Calixte, est le rendez-vous des familles pour profiter de multiples activités originales. La journée du 9 octobre clôt cet événement unique en son genre ! Pas moins de 45 stations de jeux interactifs et immersifs s’y trouvent pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Une tour d’observation permettant d’admirer le paysage coloré, un labyrinthe à parcourir en forêt et des jeux gonflables ne sont que quelques exemples des activités proposées.

Visiter un village de citrouilles à Saint-Zotique

Puisque l’Halloween arrive à grands pas, profitez-en pour venir vous choisir une belle citrouille, tout en vous amusant au parc thématique Citrouilleville de Saint-Zotique. Ici, les épouvantails ont été remplacés par les personnages des rois King Pumpkin, King Strawberry et King Corn, qui rôdent dans les champs pour éloigner les oiseaux. Venez faire un tour au Saloon et visiter les autres bâtiments construits avec des citrouilles. De l’animation à profusion et la visite d’un labyrinthe, construit dans un champ de maïs, vous y attendent.

Fêter l’Halloween au Jardin botanique de Montréal

Pour celles et ceux qui resteront à Montréal, c’est l’occasion de profiter de la nouvelle exposition Frissons d’Halloween. Jusqu’au 31 octobre, faites la connaissance de l’Ensorceleur et de ses créatures, qui ont élu domicile dans la Grande Serre. Venez découvrir la magie de l’Arbre-fantôme, prendre part à une quête, participer à un atelier de potions magiques et vous émerveiller des centaines de cucurbitacées orangées qui décorent le parcours. Jouez à la Chasse aux ensorcelés qui se déroule dans les jardins extérieurs et laissez-vous gagner par l’univers fantasmagorique des sorciers et des citrouilles animées sur le Parcours des pas sorciers.

Participer au Festival de l’oie blanche de Montmagny

Capitale de l’oie blanche, la ville invite les visiteurs à célébrer le passage de ces grands oiseaux migrateurs avec son festival qui a lieu du 7 au 10 octobre. À chaque début de ce mois, des centaines de milliers d’oies migrent vers le Sud et nombre d’entre elles viennent se reposer sur les battures du fleuve, près du quai de Montmagny. Des activités d’observation et d’interprétation sont offertes durant cette période, qui font connaître ce grand oiseau et son habitat. Pour ajouter à l’ambiance, des spectacles et des compétitions sportives et artistiques ont lieu sur place, ainsi que des dégustations de produits dérivés de l’oie.



