La magie de Harry Potter s’empare de Montréal pour les Fêtes!

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les adeptes de la saga des Harry Potter seront ravis d’apprendre qu’ils pourront, dès le 25 novembre, vivre une expérience unique : plonger dans l’univers des sorciers lors du Grand Bal de Noël. Un événement à réserver dès maintenant.

La magie s’emparera bientôt de Montréal, puisque la ville a été choisie avec trois autres — Milan, Houston et Mexico — pour être le théâtre, dès cet automne, d’une grande célébration de Noël inspirée des histoires magiques de l’écrivaine J. K. Rowling. Coproduit par Warner Bros. Themed Entertainment et Fever, une plateforme internationale de divertissements, le Grand Bal de Noël propose une expérience immersive et interactive, où des personnages de la célèbre saga feront revivre l’univers fantaisiste de Harry Potter aux participants.

« Montréal a été choisie pour lancer cette expérience événementielle en raison de sa scène culturelle vibrante et pour le talent et l’expertise de calibre mondial qu’elle offre dans le milieu du spectacle », explique Alexandre Boccardi, gestionnaire pour le Canada des événements originaux de Fever.

Il ajoute qu’au mois de juillet dernier, un test confidentiel a été effectué : 500 adeptes de Harry Potter ont assisté à l’événement en rodage ici, à Montréal. « Montréal a donc joué un rôle important dans l’expérience. »

Festivités et défis

L’entreprise espagnole, qui a des bureaux dans 90 villes du monde, dont Montréal, n’en est pas à son premier événement ici. Elle a ainsi produit les spectacles musicaux Candlelight et, dernièrement, Le bal de la reine. Une expérience Bridgerton. Comme pour ce dernier événement, des représentations en anglais et en français seront offertes à différents moments de la semaine.

« Notre mission est de mettre en avant les artistes de la ville où l’événement se produit. Nous collaborons donc avec des gens qui sont issus, pour la plupart, de la scène locale », souligne le gestionnaire de Fever à Montréal.

Grâce aux performances théâtrales des artistes et à la magie des décors (fabriqués en partie au Québec), on promet de nous transporter tout droit dans le monde de Poudlard, où les festivités côtoient les défis aventureux du monde des sorciers. Une petite primeur : les participants seront plongés dans l’univers du Tournoi des trois sorciers, raconté dans La Coupe de feu, quatrième roman de la saga littéraire.

Pour donner du relief à l’expérience, on a choisi le salon Richmond 1861 comme cadre des festivités du Grand Bal de Noël. Ce bâtiment historique abritait autrefois l’ancienne église Saint-Joseph construite au XIXe siècle. Les lieux seront décorés aux couleurs des différentes maisons de Poudlard et s’animeront sous les projecteurs de cette expérience immersive.

Outre le bal, qui sera le clou de la soirée, des activités et des rencontres animées avec des personnages célèbres de la saga seront aussi au rendez-vous. Des séances photo seront offertes sur place, ainsi qu’un petit marché, qui vendra des articles pour magiciens en herbe. La nourriture et les boissons, dont la fameuse « bièraubeurre », seront vendues à la carte et offertes en formule cocktail dînatoire.



Infos pratiques Date : du 25 novembre au 14 décembre 2022

Durée : entre 2 h et 2 h 30

Réservations sur le site harrypotteryuleballcelebration.com. Faites vite, il n’y a déjà plus de places disponibles à Mexico !

Prix : Forfaits entre 71,50 $ et 130 $.

Il est fortement recommandé de se déguiser comme un personnage de la série Harry Potter ou de se vêtir d’une tenue chic pour le bal.

À noter que des endroits pour s’asseoir ainsi que des allées dégagées pour les personnes à mobilité réduite ont été prévus.

À voir en vidéo

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.