Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Boire local à la Fête des vendanges

La 29e édition de la Fête des vendanges de Magog se tiendra les fins de semaine du 3 au 5 et du 10 au 11 septembre aux abords du lac Memphrémagog. Sur place, ce sera l’occasion de découvrir les 80 exposants représentant des vignobles, des microbrasseries, des distilleries, et une foule de produits qui s’harmonisent parfaitement avec vos boissons locales préférées. Des camions de cuisine de rue seront aussi présents pour offrir des repas variés.

La programmation comprend des conférences de Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est, un atelier sur le vin en compagnie de la sommelière et porte-parole de l’événement,Jessica Harnois, et des concerts mettant notamment en vedette Laurence St-Martin, Miro et David Lafleche.

L’accès au site, les conférences et les concerts sont gratuits pour tous.

Un nouveau comptoir végétarien

L’entreprise montréalaise Bocal, connue pour son service de livraison de salades gourmandes dans des pots Mason, a récemment ouvert un tout nouveau comptoir végétarien dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Sulfly propose des plats conçus à partir des surplus d’ingrédients utilisés dans ses salades dans le but de réduire le gaspillage alimentaire. Par exemple, les sandwichs roulés du jour sont garnis de lanières de soya croustillantes, de légumes de la salade souvlaki et d’une sauce crémeuse aux herbes (version végétalienne disponible).

On y retrouve également un menu diversifié allant des sandwichs bánh mì (au tofu mariné, concombre, carotte et laitue) aux arancinis (des boules de riz farcies de fromages, puis frites), en passant par des salades de nouilles et des dumplings. Plusieurs formats de plats sont disponibles, que ce soit pour les manger sur le pouce ou pour les emporter à la maison.

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h.

Bonnes bières et fous rires

Le populaire Oktoberfest de Repentigny célèbre sa 15e édition du 9 au 11 septembre prochain dans le parc de l’Île-Lebel, situé sur les berges du fleuve Saint-Laurent. Il n’y aura pas moins de 90 exposants, dont 40 microbrasseries des quatre coins de la Belle Province, au grand plaisir des amateurs de bières locales. Cette année, le festival a le bonheur d’accueillir de nouveaux exposants tels que la brasserie La Fosse, Livingstone Brewing, Broue Shop brasserie artisanale, Benelux, Maltstrom, BluePearl Distillerie et la distillerie Stadaconé.

On y retrouvera également une grande roue, une foule de jeux, des camions de cuisine de rue, en plus des stations d’exposants et des ateliers de dégustation.

De plus, le Cabaret Loto-Québec présentera des soirées d’humour les vendredis et samedis soir, animées par Christophe Dupéré et mettant en autres en vedette Marylène Gendron, Sam Cyr et Eddy King. Des soirées de jeux-questionnaires sont aussi au programme pour tester vos connaissances générales sur le milieu brassicole, et des DJ et musiciens invités seront là pour mettre de l’ambiance à la fête.