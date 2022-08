Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Pour le plaisir de festoyer

Devenu un incontournable, le festival Bières et Saveurs de Chambly se tiendra cette année du 2 au 5 septembre. Pendant quatre jours, les festivaliers pourront errer parmi les 110 exposants présents sur le site, excités à l’idée de présenter leurs bières artisanales. Après deux années d’arrêt, le festival renoue avec la tradition et tiendra cette 19e édition au parc historique national du Fort-Chambly.

« Notre équipe est plus fébrile que jamais à l’idée de retrouver les festivaliers cette année, après deux ans d’absence. Avec l’aide de nos partenaires majeurs, Ebox, Lagabière et Unibroue, de nos exposants, de la bonne bouffe et des bons alcools du Québec au son de la musique québécoise, notre retour se fera en grand. Cette édition met d’ailleurs la table pour notre 20e l’an prochain, qui s’annonce déjà mémorable ! » raconte Luc Rousseau, président-directeur général de Concept B, l’agence derrière l’organisation du festival.

En tant que partenaires, la microbrasserie Lagabière et la cidrerie Milton produiront la bière et le cidre officiels de l’édition 2022 ; deux produits exclusifs faits à base de cerises griottes. Pour les petits, le coin Espace famille de la Ville de Chambly sera pourvu de jeux gonflables et de tentes de jeux, et ceux-ci auront la possibilité de se faire maquiller.

Bières et Saveurs de Chambly, du 2 au 5 septembre 2022, au 2, rue de Richelieu, à Chambly

bieresetsaveurs.com

Pour le plaisir de fermenter

L’événement Ferment Fest Montréal sera de retour au marché Jean-Talon le 17 septembre prochain pour sa deuxième édition. Le festival gastronomique, centré sur la fermentation des aliments, propose différents volets : conférences gratuites, ateliers culinaires participatifs et démonstratifs, dégustations et vente de produits fermentés, espace détente, etc.

Photo: Myriam St-Aubin

Cette année encore, les organisatrices Charlotte Boulanger Tisseur et Emmanuelle Poirier, en collaboration avec les Marchés publics de Montréal et la compagnie Tout Cru !, invitent la population à venir en apprendre plus sur l’univers de la fermentation et à déconstruire les mythes subsistants autour de cette méthode ancestrale de conservation des aliments.



Ferment Fest Montréal, le samedi 17 septembre 2022, au marché Jean-Talon de Montréal, de 10h à 18h

fermentfestmontreal.com