Se faire dorloter avant la rentrée

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La rentrée ? Quelle rentrée ? Quelques idées pour prolonger les vacances… en rêvant aux prochaines.

Décrocher à L’Estérel

Bien connu dans les Laurentides, L’Estérel dispose de suites spacieuses rénovées en 2021. « Nous proposons une expérience urbaine, mais en nature », souligne Marie-Claude Racine, directrice du marketing et des communications. Ici, c’est repos, plein air, repas, vin, répétez. Après avoir pagayé sur l’un des trois lacs ou parcouru une partie du parc linéaire Le P’tit train du Nord à vélo, le spa nordique est tout indiqué. Sans oublier l’arrêt obligatoire à la plage !

L’histoire du site rend l’endroit encore plus singulier. Tombé sous le charme de la région, le baron belge Louis Empain a imaginé un projet de villégiature dès 1935. Le Domaine l’Estérel était alors considéré comme l’un des plus ambitieux en Amérique du Nord. Inspiré par le pavillon belge de l’Expo Paris 1937, l’architecte Antoine Courtens a opté pour l’art déco plutôt que pour un certain romantisme historique, alors privilégié par les établissements hôteliers du Québec.

Quand, en 2015, l’Estérel fait l’acquisition des 5000 dernières bouteilles de Champlain Charest, l’un des collectionneurs les plus connus du Québec, l’hôtel renomme son restaurant gastronomique « Bistro à Champlain ». Des dégustations sont également proposées dans la cave à vin, qui compte environ 20 000 bouteilles. « Nous faisons notamment des dégustations de produits canadiens et le Canon de la semaine, qui permet de goûter un vin exceptionnel tiré de la collection de Champlain Charest », explique Mme Racine. Belle découverte réalisée grâce à François Raby, gestionnaire sommelier : le vin orange québécois En Roue Libre. Deux autres restaurants sont aussi accessibles aux résidents de l’hôtel, Chais58, plus convivial, et Rok, avec cuisson sur pierre chaude.

Fête de la musique de Tremblant

Photo: Photo fournie

Rendez-vous annuel à la fin de l’été, la Fête de la musique de Tremblant proposera plus d’une trentaine de concerts gratuits du 2 au 5 septembre. C’est un véritable tour du monde en musique que pourront vivre les visiteurs cette année. En plus de l’incontournable Angèle Dubeau, entourée de l’ensemble La Pietà et de Daniel Bélanger, qui proposera une version encore plus classique de ses classiques, les 40 ans de carrière de la pianiste et compositrice Lorraine Desmarais, un concert Chopin avec Charles Richard-Hamelin, lauréat de plusieurs prix Opus et Félix, et un spectacle inédit avec Yves Lambert et Bon Débarras, de nombreux artistes aux influences diverses feront chalouper les spectateurs. Fondé en 1995 par la violoniste Angèle Dubeau, l’événement constitue un fabuleux prétexte pour profiter du village piéton de Tremblant et de ses multiples activités. Entre deux prestations, on met le cap sur le Scandinave spa Mont-Tremblant pour profiter de l’hydrothérapie, loin de l’agitation.

fetedelamusiquetremblant.com ,

scandinave.com/mont-tremblant

Farniente au Château Frontenac

Photo: Photo fournie

Cet été, le Fairmont Château Frontenac propose aux visiteurs de l’hôtel et aux membres du Club Frontenac de profiter de la terrasse de la piscine du 6e étage autrement grâce à l’ajout de « cabanas » de luxe, d’un service de massothérapie privé à l’extérieur, de séances matinales de yoga et d’un service de mixologie. Les cabanas, que l’on peut louer, sont équipées d’un écran plat, d’un mobilier haut de gamme, d’un coffre-fort, de serviettes et de peignoirs. Différents forfaits sont offerts. Véritable oasis de paix, la terrasse offre de superbes points de vue sur le Vieux-Québec. Un cocktail avec ça ?

fairmont.fr/frontenac-quebec

Aussi à surveiller

À Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles, le Conseil des arts de Montréal et l’École nationale de théâtre du Canada présentent Jardins suspendus, installation immersive de jour et performance de danse contemporaine et aérienne de soir à la place de la Paix jusqu’au 28 août.

quartierdesspectacles.com Dans les Cantons-de-l’Est, le spa Balnea propose de faire du SUP yoga sur le lac Gale les vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 11 septembre. À combiner avec l’expérience thermale !

balnea.ca

Au Saguenay, samedi, L’Éternel spa, à Saint-David-de-Falardeau, propose de profiter des sources thermales dans l’atmosphère festive d’un 5 à 7 VIP avec DJ, bouchées et cocktails de la Distillerie du Fjord.

leternelspa.com