Quatre bonnes raisons de s’initier à la planche à pagaie sur le Saint-Laurent

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Avez-vous déjà croisé ces curieux individus qui évoluent avec élégance, debout sur les eaux, le regard lointain défiant l’horizon ? Après un après-midi d’initiation, il ne tiendra qu’à vous de rejoindre les adeptes toujours plus nombreux de la planche à pagaie !

1. Découvrir un loisir mêlant activité physique et détente

Paddle board, planche à pagaie ou encore SUP (pour stand-up paddle), appelons-le comme on veut, mais reste qu’il s’agit d’un long surf qui tient autant de la planche à voile (sans la voile) que du canot (sans les bancs). Il est apparu en 2006 au Québec, pour vraiment décoller il y a quatre ans, nous confie Hugo Lavictoire, directeur de Kayak sans frontières (KSF) et formateur Pagaie Canada, qui organise différentes activités non loin des rapides de Lachine. Debout sur l’eau lisse de la retenue d’eau où s’ébattent les bernaches, on file sans bruit, un peu à la manière d’un gondolier à Venise. Un loisir très complet, qui fait travailler tout le corps, des bras jusqu’aux jambes.

2. Corriger les mauvais réflexes (et apprendre les bons)

On y vient en couple, entre amis ou même en famille, pour se retrouver au sein d’un groupe d’une petite dizaine de personnes, supervisés par une spécialiste en sports d’eaux vives. Certains sont ici pour se perfectionner, mais la plupart sont débutants. Sandrine, notre monitrice, commence par aborder les aspects théoriques, des plus basiques aux plus techniques : comment transporter sa planche et la mettre à l’eau, adapter et tenir sa pagaie, ou même tourner rapidement. Pour apprendre, il faut bien souvent commencer par désapprendre, et les férus de kayak et de canot devront oublier leurs réflexes pour découvrir une façon de pagayer très spécifique.

3. Expérimenter (en toute décontraction)

Pendant les deux heures d’initiation, Sandrine prend le temps de nous faire faire et refaire les exercices de base, pour que tout le monde se sente prêt à passer à l’épreuve finale, la descente du fleuve. Dans ce bassin, seulement séparé du cours principal du Saint-Laurent par des bouées, et suffisamment vaste pour qu’on puisse s’y entraîner tout à son aise, on tente de nouvelles positions, on teste son équilibre et on chute pour apprendre à remonter rapidement sur sa planche. Il est possible de s’isoler du groupe en quelques coups de rame, et de s’offrir une expérience méditative au fil de l’eau, voire de conjuguer planche à pagaie et yoga.

4. Redécouvrir le Saint-Laurent (à son rythme à lui)

Il est maintenant temps de sauter dans la navette qui nous dépose trois kilomètres plus haut sur le fleuve. Le Saint-Laurent peut s’avérer dangereux, mais Sandrine se veut rassurante, et nous explique comment gérer les remous qui jouxtent la fameuse « vague à Guy », bien connue des surfeurs. Après la mise à l’eau, c’est parti pour une randonnée nautique d’une demi-heure, qui va mêler contemplation et montées d’adrénaline.Entraînés par un courant puissant, on découvre alors sous une autre perspective la berge du fleuve. Le jeu des oiseaux entre les grands roseaux est propice à la rêverie, mais les remous ont tôt fait de sanctionner tout manque de vigilance. On rejoint enfin le camp, mouillé, détendu et enchanté de l’expérience, avec une seule idée en tête : remettre en pratique tout ce qu’on a appris au plus vite.

D’autres endroits pour se mettre au SUP OFitness dans le Haut-Richelieu. Tous les cours et les expériences de planche à pagaie sont proposés par l’école de SUP OFitness, que vous souhaitiez vous initier, améliorer votre technique, partir en voyage de SUP ou vous qualifier pour l’enseignement. Plusieurs accès à l’eau possibles le long de la rivière Richelieu, de Saint-Jean à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ainsi qu’à Venise-en-Québec. La vague SUP à Montréal, à Boucherville et à Saguenay. Initiation aux techniques de base, promenade au clair de lune ou au coucher du soleil, camp de jour, SUP fitness ou yoga, et même, à Boucherville, le tour des îles sur 10 km, et à Saguenay, l’exploration du fjord : de quoi découvrir sous un autre jour le majestueux fleuve Saint-Laurent à l’est de la métropole, des deux côtés de la rive, et la baie des Ha ! Ha !. Echo Aloha SUP dans les Laurentides. Établie à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et à Lac-des-Seize-Îles, Echo Aloha SUP se propose également de venir faire cours à des groupes dans leur propre lac. Au programme, apprentissage des techniques et exploration dans des paysages magnifiques.

L’auteur était l’invité de KSF qui propose plusieurs forfaits d’initiation allant de 45 à 75 $. (7770, boulevard LaSalle, à LaSalle)