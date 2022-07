Un vent de fraîcheur souffle sur Camellia Sinensis

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’emblématique maison de thé de la rue Émery est de nouveau prête à accueillir ses clients. Après des mois de travaux, la boutique se révèle désormais comme un écrin pour la précieuse boisson. Visite guidée.

Un paradis pour les amateurs de thé. Au cœur du Quartier latin à Montréal se trouve la boutique Camellia Sinensis, qui vient de faire peau neuve. Auparavant divisée en deux parties, avec un salon de thé, ouvert en 1998, et un espace de vente, l’endroit est méconnaissable pour quiconque y a déjà mis les pieds.

Hugo Americi, Jasmin Desharnais, François Marchand et Kevin Gascoyne, les associés du projet Camellia Sinensis, reçoivent maintenant les visiteurs dans un décor épuré où l’expérience sensorielle, et surtout gustative, prime : on s’y rend pour découvrir de nouvelles saveurs et gammes de thés, aiguillés par une équipe d’experts, dans un espace entièrement conçu par la compagnie québécoise Machine Design. La sobriété du lieu, avec ses couleurs neutres et ses matériaux francs, met ainsi en valeur les centaines de thés et tisanes disponibles en vrac, qui sont toujours cultivés aux quatre coins du monde dans le respect de la nature et des travailleurs.

À la découverte du Pu-erh

Confortablement installé au bar à thé, le client a l’occasion d’essayer différentes variétés disponibles en formule dégustation. Et l’une d’entre elles attire alors particulièrement l’attention… Il s’agit du Pu-erh, ce thé vieilli originaire de la province du Yunnan en Chine qui suit un mode de fabrication traditionnel. Dans le Pu-erh Sheng, les feuilles de thé fraîchement cueillies sont chauffées, roulées et séchées avant d’être compressées, bien souvent sous la forme de galettes, puis entreposées, un peu comme on laisserait du vin prendre de l’âge dans une cave.

Le thé commence ensuite une lente fermentation au contact de l’air ambiant. Cette étape peut s’étaler sur une période de cinquante ans, ce qui en fait un objet de collection prisé d’une grande rareté. Mais face à l’augmentation de la demande de Pu-erh dans les années 1970, une nouvelle technique a été mise au point pour accélérer ce processus laborieux de transformation. En 45 à 60 jours, il est aujourd’hui possible d’obtenir des Pu-erh, Shou cette fois, qui se conservent sur une très longue période sans que leur goût soit altéré.

Au contraire du Pu-erh Sheng, avec son côté délicieusement terreux, le Pu-erh Shou est quant à lui proche du thé vert avec des saveurs herbacées. Les plus observateurs pourront aussi remarquer que des galettes de Pu-erh sont exposées dans une armoire vitrée de Camellia Sinensis, dont certaines ont été fabriquées il y a cinquante ans !

La métamorphose de la boutique Camellia Sinensis permet en effet d’éduquer les clients, qu’ils soient néophytes ou expérimentés en matière de culture du thé, comme dans un micromusée. Le cabinet de curiosités met donc en évidence plusieurs objets historiques en provenance des différentes régions théicoles, Chine, Inde et Japon en tête, et qui en disent long sur les façons de consommer la délicate boisson.

De plus, de nombreux accessoires sont offerts à la vente, comme le Gaiwan. Cette tasse sans anse en porcelaine, pourvue d’un couvercle et d’une soucoupe, est utilisée en Chine et à Taïwan, à la place des théières classiques que nous connaissons en Occident. En résumé, pénétrer chez Camellia Sinensis est une aventure à part entière, qui va au-delà d’une consommation ordinaire.

Quel thé boire à quel moment de la journée ? Hugo Americi, fondateur et copropriétaire de la maison de thé Camellia Sinensis, conseille de commencer la journée avec un thé noir du Kenya, un Darjeeling ou un Earl Grey, par exemple. Selon lui, les thés noirs se marient très bien au pain grillé et aux viennoiseries du déjeuner, et leur taux intéressant de caféine permet de démarrer la journée du bon pied. Lorsqu’une baisse de régime se fait sentir, en fin de matinée ou en après-midi, le thé vert est un excellent remède pour gagner en efficacité. « On constate tout à coup que notre acuité visuelle et notre concentration sont bien meilleures », indique-t-il. Parmi les thés verts, on retrouve notamment les incontournables matcha, sencha et ceux aromatisés au jasmin. « Et pour les personnes qui recherchent un extra d’énergie, le maté d’Amérique latine est une solution idéale, ajoute Hugo Americi. J’aime en consommer avant de me lancer dans des travaux de longue haleine. » Pour un effet réconfortant, le thé Wulong — à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir grâce à son oxydation — est à privilégier, peu importe le moment de la journée. Enfin, les tisanes sont parfaites pour achever sa journée dans le calme et la sérénité. Camellia Sinensis en propose un large éventail, dont certaines sont entièrement cultivées et produites au Québec. Le rooibos d’Afrique du Sud est également un thé qui n’empêchera pas de dormir et est, de fait, adéquat aux soirées. Son infusion est par ailleurs reconnue pour ses propriétés antioxydantes.