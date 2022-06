Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La famille s’agrandit

Les prêts-à-boire sont plus populaires que jamais ! C’est pour cette raison que la jeune distillerie Comont, située à Bedford, en Estrie, a décidé d’en créer un deuxième. Après le paloma lancé l’an dernier, voici la margarita ! Présentée en quatre canettes de 355 ml, la margarita Comont se démarque par ses notes d’agrumes, plus particulièrement la lime kéfir et les oranges. Rafraîchissante à souhait, cette margarita, faite à base du spiritueux d’agave de la maison, ne présente pas un taux très élevé d’alcool : 4,5 %. En bouche, la douce amertume est agréablement équilibrée par l’aspect pétillant de la boisson. Un prêt-à-boire désaltérant et peu sucré !

Offertes au coût de 15,25 $, à la SAQ | comont.ca

Photo: Comont

Un burger signé Martin Juneau

Le chef propriétaire des restaurants Pastaga et Chabanelle, Martin Juneau, a un printemps occupé ! Après avoir lancé en mai dernier son plus récent livre, Festif ! 75 recettes colorées pour goûter l’été à l’année, voilà qu’il annonce une collaboration avec l’entreprise Benny & Co.

« Durant la pandémie, j’ai eu peur de ne pas passer à travers à la suite de la fermeture de trois de mes établissements. La famille Benny m’a approché au moment où je célébrais les dix ans du Pastaga. Nous avons tous gravi les échelons au sein de la restauration et nous sommes guidés par notre instinct d’entrepreneur. S’entraider pour faire vivre la gastronomie à prix d’ami tout en encourageant des producteurs locaux représente pour moi un projet des plus valorisants », mentionne Martin Juneau.

Photo: Marc-Olivier Bécotte

De cette association est né un nouveau plat qui se trouve désormais au menu des rôtisseries Benny & Co. : le burger au poulet frit et jalapeños. La poitrine de poulet panée est généreuse, croustillante et bien assaisonnée. Elle est garnie de fromage, de laitue et, bien sûr, de rondelles de jalapeños. Plusieurs ingrédients utilisés pour la recette proviennent de producteurs québécois, dont Hydroserre, la Fromagerie St-Guillaume et Vinaigrette J.C. Cardinal.

Le burger au poulet frit et jalapeños est offert jusqu’au 28 août 2022 dans tous les restaurants de la chaîne.

Nouveau concept chez Smith

Ayant vu le jour au coeur du Vieux-Québec en 2013, la Maison Smith est une entreprise familiale évoluant dans l’univers du café. L’équipe de la Maison Smith propose une offre variée de boissons, de mets et de produits faits maison, et ce, dans ses sept succursales (bientôt huit) de la région de Québec.

Mardi dernier, le 21 juin, le propriétaire de la Maison Smith, Jérôme Turgeon, annonçait l’ouverture d’un nouveau lieu de rassemblement intégré dans la succursale de Limoilou : Chez Smith, Apéro & Boulot. Multifonctionnel, l’endroit comprend un espace de type buvette, d’autres de cotravail, une zone destinée aux ateliers de café et une mezzanine donnant sur l’usine de torréfaction.

Photo: Maison Smith

De 7 h à 23 h, sept jours sur sept, on y sert des plats simples, comme un plateau de fromages d’ici, un hot-dog européen et des nachos, alors qu’une carte de cocktails, de mocktails, de vins et de bières de microbrasseries québécoises vient agrémenter l’expérience.

Chez Smith Apéro & Boulot fait partie d’un projet d’agrandissement de 1,2 million de dollars dans le nouveau quartier général de la Maison Smith, qui rassemble désormais toutes ses activités de torréfaction sous un même toit. Avec l’ouverture de ce nouvel espace, le quartier général de la Maison Smith, comptant 50 employés, est passé de 1000 à 5000 pieds carrés et de 82 à 274 places assises, dont 49 en terrasse.

Chez Smith, Apéro & Boulot, au 201 de la 3e Avenue, à Québec smithcafe.com

Une distinction à l’international

Le 24 juin 2022, à San Francisco, les dirigeants de la Distillerie Mariana se sont vu décerner le prix Best of Class pour le Morbleu, prix qui couronne le meilleur rhum épicé au monde. Cette annonce a eu lieu dans le cadre de la soirée de remise de prix de l’édition 2022 de la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC), l’un des plus renommés concours internationaux de l’industrie des spiritueux.

En avril dernier, lors du cycle préliminaire, le jury de la compétition avait décerné au rhum Morbleu la médaille Double Gold, prix qui plaçait déjà le produit de la Distillerie Mariana parmi les meilleurs de la planète et qui le désignait comme finaliste dans la catégorieBest of Class.

Photo: Distillerie Mariana

« C’est un honneur pour nous de contribuer au rayonnement des distilleries québécoises en nous démarquant dans une compétition aussi prestigieuse », a dit Philippe Leblanc, propriétaire de la Distillerie Mariana. « Voir le Morbleu couronné “meilleur rhum épicé au monde” positionne Mariana comme un acteur de calibre international. D’ailleurs, nos produits sont déjà exportés en France, où ils sont grandement appréciés. Et, d’ici 2023, nous prévoyons d’étendre notre distribution à l’ensemble du marché européen ainsi qu’au marché asiatique », a ajouté M. Leblanc.

Fondée en 2015 à Louiseville, en Mauricie, la Distillerie Mariana est une pionnière du secteur des microdistilleries québécoises. Le mot « mariana » est l’une des composantes du nom latin de l’épinette noire, Picea mariana, un symbole emblématique de la forêt boréale québécoise ainsi qu’un aromate distinctif que l’on trouve dans le gin forestier Canopée.

distilleriemariana.com