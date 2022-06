Avoir encore soif sans demeurer sur sa faim

Filas, Quinta do Montalto, Olival, Portugal (15,85 $ – 14431282). Découvrir de tels petits bijoux d’authenticité à petit prix mérite considération. L’agence La QV s’y emploie avec flair et habileté avec cet assemblage de touriga nacional, de trincadeira et d’aragonez issus d’une agriculture biologique qui assure ici un fruité franc, à peine épicé, de constitution moyenne et de première fraîcheur. Servir frais pour cette petite fête autour du feu où les grillades et les nombreux amis récompensent l’été, tout simplement. (5) ★★ 1/2



Chardonnay Réserve 2021, Don David, Argentine (16,75 $ – 13918312). Les salades estivales où se côtoient mangue et avocat, crevettes de Matane et citron vert tout comme les brochettes de poulet sauce thaï ne devraient faire qu’une bouchée de ce blanc généreux en textures et en fruits jaunes, doublés d’une touche d’agrume qui ajoute à la fraîcheur. Simple d’expression, mais gourmand à souhait. (5) ★★ 1/2



The Drifter 2021, Afrique du Sud (17,50 $ – 13057997). Chenin, pinotage et cinsault font bonne figure en Afrique du Sud. Comme s’ils étaient tous épris de cette ambiance végétale particulière aux parfums de broussaille et de fleurs typiques de l’endroit. Ce cinsault n’y échappe pas avec son fruit frais et friand, épicé et croquant. À servir rafraîchi tout l’été avec ce qui vous tombe sous la main. (5) ★★ 1/2



Volaina 2019, Celler Credo, Espagne (22,50 $ – 14422968). Le cépage parellada issu d’une agriculture biologique ne vous livre ici que l’essentiel, comme s’il pratiquait déjà depuis belle lurette une simplicité volontaire aussi crédible que de circonstance. Une alcoométrie faible (9,5 % alc./vol.), une empreinte florale et fruitée nette, burinée dans un relief de fraîcheur unique qui titille et fait « salivaler » sans fin. Un blanc qui distille une part de magie et allège les petits soucis de la vie. (5) ★★★



La Demoiselle de Sigalas 2016, Bordeaux blanc sec, France (23,35 $ – 14161243). Les sémillons et sauvignons du domaine livrent une version en sec des plus florales, jouant de fraîcheur et de délicatesse, le tout culminant avec discrétion avec une tendresse inhabituelle, comme si l’assemblage ne voulait nullement vous effaroucher. Poissons fins, huîtres peu iodées ou salade de crevettes de Matane l’attendriront plus encore. (5) ★★★



Riesling « Les Princes Abbés » 2019, Domaines Schlumberger, Alsace, France (25,70 $ – 14969040). Les vins de cette maison emblématique sont trop rares, et les vignobles que je vous invite à visiter si vous êtes sur place s’inscrivent dans un contexte des plus bucoliques. La signature de ce riesling est droite et franche, avec cette ampleur subtilement gagnée en milieu de bouche portée sur des notes de citron, de fleur et d’hydrocarbures à peine révélés, le tout livré avec style, équilibre et un charme certain. Exquis. (5) ★★★



Riesling « Decora » 2019, Culmina, vallée de l’Okanagan, Canada (27,45 $ – 13294651). Voilà un riesling tactile au plus haut point. Mais que précède un registre aromatique large et profond, puissant de sève et fort épicé. La suite dresse le palais en hauteur, comme si la table était mise pour réjouir à la fois sucres et acidités, sans compter quelques beaux amers qui prolongent longuement la finale. Un des grands rieslings canadiens sur le marché actuel, à prix correct. (5) © ★★★1/2



Sangió 2019, Monte Bernardi, Chianti classico, Toscane, Italie (32,75 $ – 14990025). Ce petit bijou proposé par la chic maison promotionnelle Dame-Jeanne vise droit au but avec ce pur sangiovese nature issu des collines de Panzano. On se régale en profondeur et en texture, en fruité et en saine vivacité, en raison d’une maîtrise assurée d’une trame tannique fine qui prolonge longuement la finale. Mille millilitres de jus à la fois sérieux dans son interprétation et digne du lieu, dont il revendique la traçabilité. (5) © ★★★1/2