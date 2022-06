Maguire : un pas de plus !

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Fondée en 2017, la marque de chaussures et d’accessoires montréalaise Maguire se distingue à bien des égards, à commencer par son modèle d’affaires misant sur la transparence, l’éthique, la qualité et le confort, et ce, sans sacrifier le style. Discussion avec les soeurs Myriam et Romy Belzile-Maguire qui, en plus de célébrer cette année les cinq ans de leur entreprise, misent gros sur la toute récente inauguration de leur troisième boutique, à New York.

Designs osés et colorés

Designer de chaussures de formation, Myriam a fait ses classes en Italie et à Londres, en plus de travailler pour des marques d’ici et d’ailleurs avant de fonder Maguire. Romy, quant à elle, est spécialisée en marketing. Ensemble, le duo a créé une collection de chaussures haut de gamme, qui fait la part belle aux couleurs vives, aux découpes audacieuses et aux détails on ne peut plus féminins. À la fine pointe des tendances tout en demeurant intemporels, leurs escarpins, bottes, mocassins et sandales plaisent assurément. À preuve, la croissance de la marque depuis ses débuts il y a tout juste cinq ans, qui rallie désormais des adeptes partout au Canada et aux États-Unis. « Les couleurs sont vraiment dans notre ADN, dit la designer. Évidemment, les clients peuvent toujours acheter un modèle en noir parce que nous offrons toujours des teintes neutres et classiques, mais ça nous permet aussi de nous amuser et d’essayer des couleurs qu’on ne voit nulle part ailleurs. »

Un concept unique

En mettant sur pied leur propre marque de chaussures, les sœurs Maguire se sont donné pour mission « de rendre accessibles des chaussures haut de gamme au plus grand nombre, et ce, à un juste prix ». Comment ? D’abord en s’assurant de demeurer très transparentes à tous les égards. Que ce soit sur leur site Internet ou en boutique, on magasine en toute connaissance de cause. Tout y est détaillé : l’usine où est confectionné chaque modèle (au Portugal, en Italie ou en Espagne), les matériaux utilisés et le coût de production. Même le concept de leurs trois boutiques a été étudié afin de se différencier et d’offrir une expérience inégalée. Leurs magasins proposent un espace « garde-robe » où l’ensemble les pointures sont accessibles à toutes, clientes comme conseillères.

Photo: Garrett Naccarato

Une vitrine d’exception

Après s’être dotées d’une boutique à Montréal — leur siège social du Mile End a été inauguré en 2019 — et à Toronto, voilà que Myriam et Romy Belzile-Maguire ont ouvert une troisième boutique dans le quartier Nolita, un secteur en pleine effervescence au cœur de la Grosse Pomme. Leur nouvelle adresse, à un jet de pierre d’un joli parc, se trouve dans une artère très fréquentée, la rue Elizabeth. Elles y voisineront d’ailleurs avec des marques réputées, comme Everlane, Cuyana, Sézane et Mejuri, pour ne nommer que celles-ci. « C’était un rêve pour nous de nous établir à New York », explique Romy. Et c’est beaucoup à cause de (ou grâce à !) la pandémie qu’elles ont pu y parvenir, expliquent-elles, puisque les loyers commerciaux y ont diminué de moitié depuis 2020. « On a donc sauté sur l’occasion », s’exclame-t-elle.

Maguire à Montréal (5365, boulevard Saint-Laurent), à Toronto (1514, Dundas Street West) et à New York (198, Elizabeth Street) maguireshoes.com