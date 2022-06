12 idées cadeaux pour la fête des Pères

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Papa rêve de voyages, de s’initier à la planche à pagaie ou de posséder une machine digne d’un barista ? Inspirez-vous de ses passions afin de dénicher un cadeau à sa mesure. Voici 12 suggestions pour vous donner des idées.

Pour le papa voyageur

Une montre écolo

Misant sur l’énergie solaire, la marque montréalaise Solios propose des montres à l’allure intemporelle qui se rechargent grâce au soleil. Une exposition de deux heures assure une réserve d’énergie de six mois. Pas banal !

Montre Solar Black, de Solios, 340 $

Un casse-tête design

L’illustrateur danois Martin Schwartz rend hommage aux plus belles villes du monde à travers une série de dessins colorés déclinés en casse-tête. Pour patienter en attendant son prochain voyage !

Casse-tête London, de Martin Schwartz, 75 $ (boutique Muz, située au 1840, rue Atateken, à Montréal)

Un sac à dos de randonnée

Il est déjà prêt pour sa prochaine escapade ? Voilà le parfait petit sac à embarquer en cabine ou à enfiler avant de partir en randonnée. Si papa aime voyager léger, ce sac à dos minimaliste lui conviendra bien.

Sac à dos Sportlite 20, d’Osprey, 110 $

Pour le papa intello

Un jeu de société immersif

Véritable phénomène, le jeu de combat Gloomhaven s’adresse à un public averti. Bonne nouvelle : les éditeurs viennent de lancer en français une version simplifiée de ce jeu évoquant une partie de Donjons et dragons. Le cadeau idéal pour les amateurs de jeux coopératifs.

Gloomhaven. Les mâchoires du lion, 75 $ sur le site Web d'Asmodee Canada

Un stylo-plume chic

Fabriquée en Allemagne, ce stylo-plume à la facture à la fois élégante et contemporaine sera du plus bel effet sur sa table de travail. Et puisqu’elle est rechargeable, elle accompagnera papa pendant de nombreuses années.

Plume Ondoro, de Faber-Castell, 210 $

Un bon roman

Ce nouveau suspense signé Joël Dicker entraîne le lecteur dans une petite localité du New Hampshire, quelques années après l’enquête La vérité sur l’affaire Harry Quebert. Sur place, l’écrivain Marcus Goldman est encore une fois appelé à élucider une histoire de meurtre.

L’affaire Alaska Sanders, 35 $ en librairie (éditions Rosie & Wolfe)

Pour le papa sportif

Une gourde isotherme

Cette gourde est faite pour durer. Fabriquée en acier inoxydable, elle garde les boissons bien fraîches toute la journée, du bureauà l’apéro !

Bouteille en inox Chute Mag Vacuum, de CamelBak, 42 $

Une montre connectée

Accessoire incontournable pour quiconque s’adonne à la course à pied, cette montre GPS donne accès à une panoplie d’outils d’entraînement. Papa pourra entre autres facilement mesurer sa fréquence cardiaque avec précision ainsi qu’enregistrer ses temps et les distances parcourues.

Montre Pacer, de Polar, 300 $

Une planche à pagaie

Cette planche à pagaie gonflable légère, mais durable, a été conçue pour convenir autant aux néophytes qu’aux experts de ce sport en pleine effervescence. On peut même la convertir en kayak grâce à un siège (vendu séparément) !

Planche à pagaie Free Spirit, de Maddle, 700 $

Pour le papa épicurien

Une machine à espresso compacte

L’aficionado de café sera ravi de pouvoir jouer les baristas à la maison. Un modèle compact, rapide et simple d’utilisation.

Machine à espresso semi-automatique, de KitchenAid, 470 $

Une fragrance juste pour lui

Le papa coquet trouvera assurément son compte dans cette gamme pensée juste pour lui. Outre le gel douche, la lotion pour le corps et les produits pour le rasage, la marque propose une eau de parfum revigorante qui fleure bon la bergamote, la menthe, le vétiver et le gingembre, le tout rehaussé de notes boisées.

Eau de parfum Blue Mark, de Jack Black, 90 $

Un whisky d’ici

Quatrième whisky élaboré en série limitée par la distillerie montréalaise Cirka à partir d’une eau de source locale, cet assemblage de maïs et de seigle (aussi locaux) dégage une complexité aromatique que les connaisseurs sauront apprécier. Notes de dégustation : des nuances minérales et florales se marient aux flaveurs de céréales et de noisettes grillées, avec une finale chaleureuse et épicée.

Whisky no 4, de Cirka, 75 $ à la SAQ