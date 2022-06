Du cinéma, du théâtre et des étoiles au programme cet été

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Les vacances, c’est aussi fait pour se coucher tard ! Voici trois idées de sorties nocturnes en plein air pour étirer les journées entre amis ou avec ta famille.

Du théâtre dans ton parc

Un matin, monsieur Pierre découvre à son réveil que son nez a disparu ! En panique, il se lance dans une quête effrénée à travers la ville, avec l’aide d’une jeune fille prénommée Anna. Cette fable surréaliste s’appelle Le nez, et il y a de grandes chances qu’elle soit jouée près de chez toi. Le Théâtre La Roulotte — qui tire son nom du véhicule qui voyage d’un parc à l’autre, transportant avec lui décors et costumes pour se transformer en une petite scène de théâtre à chaque endroit où elle s’arrête — est de retour dans les parcs montréalais. Une tradition vieille de près de 70 ans !

Voyage au cœur de l’Univers

Sais-tu qu’au Québec se trouve l’une des plus grandes réserves internationales de ciel étoilé ? Elle se situe à la frontière américaine, autour du mont Mégantic, un endroit particulièrement peu éclairé et propice à l’observation du ciel nocturne ! Rendez-vous à l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic pour découvrir les splendeurs de l’espace et de l’Univers, tout particulièrement du 14 au 16 juillet pour le Festival d’astronomie populaire et du 11 au 13 août, pour les nuits des perséides.

Soirées étoilées au ciné-parc

Top Gun, Buzz l’éclair, Monde jurassique. Domination, Les minions 2. Il était une fois Gru : les films vedettes débarquent sur nos écrans… et pour une expérience encore plus amusante, pourquoi ne pas profiter des belles soirées d’été pour aller les voir en plein air, couché dans l’herbe ou bien calé dans le coffre de la voiture familiale, comme du temps de tes grands-parents ? Mont-Saint-Hilaire, Saint-Eustache, Belle-Neige, Orford, Baie-Saint-Paul ou encore Chandler… un arrêt pop-corn (supplément beurre) s’impose sur la route des vacances !