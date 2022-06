«Yak» et «Skull», deux jeux de société pour s'évader

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

À dos de yack dans l’Himalaya, ou dans une taverne de pirates au fin fond des Caraïbes, ces deux jeux vont te faire voyager à l’autre bout du monde !

Ouvrir une boîte de jeu de société pleine de beau matériel, c’est toujours une fête. Yak entre assurément dans cette catégorie avec ses jolies charrettes tirées par de lourds yacks en bois, qui tournent sur un magnifique plateau aux couleurs pastel.

Dans Yak, tu dois construire la plus belle tour en échangeant des vivres contre des pierres de couleur que les marchands transportent sur leurs charrettes. Plus ta pyramide a de pierres d’une même couleur, plus elle vaut de points à la fin du jeu.

Mais attention au brouillard qui se lève quand un joueur a le malheur de tirer une brique blanche ! À ce moment, les yacks repartent dans l’autre sens, emportant avec eux les pierres convoitées. Un élément de chaos très amusant, qui renouvelle sans cesse l’intérêt de la partie. Simple et plein de rebondissements, Yak plaira à toute ta famille.

Yak, Pretzel Games, 2 à 4 joueurs, 1 heure, 55 $ env.

Des crânes et des fleurs

Derrière les illustrations au style inimitable de Skull, se cache un redoutable jeu de bluff, où tu auras autant de plaisir à piéger tes adversaires qu’à réussir tes propres défis. Quand vient ton tour, choisis l’un de tes cinq disques (quatre fleurs… et un crâne) et pose-le devant toi, face cachée.

Tu peux aussi lancer un défi et annoncer combien tu vas retourner de fleurs autour de la table. Mais attention : si tu révèles un seul crâne, ton défi est raté et tu perds un de tes disques pour toujours. Deux défis réussis, et la partie est gagnée. Un jeu parfait où l’on rit beaucoup. À emporter partout pour les vacances d’été !

Skull, Space Cowboys, 3 à 6 joueurs, 20 minutes, 25 $ env.