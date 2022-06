Connais-tu les fêtes nationales des quatre coins du monde?

1. a) Signée par Thomas Jefferson le 4 juillet 1776, la déclaration d’indépendance souligne que chaque humain né sur le territoire peut aspirer à une vie enrichissante, à la liberté et à la recherche du bonheur. Auparavant, les 13 États américains faisaient partie de l’Empire britannique.

2. a) Le 15 août, des dizaines de milliers d’Acadiens et d’Acadiennes défilent fièrement dans les rues en faisant le plus de bruit possible, à l’aide de casseroles, de sifflets, de crécelles ou de tout autre instrument de musique. L’objectif ? Clamer haut et fort qu’ils sont toujours là malgré la déportation (aussi appelée le Grand Dérangement) de 1755. D’ailleurs, les défilés débutent à 17 h 55 !

3. a) Inscrite depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, la soupe au giraumon est devenue un symbole de liberté, puisqu’elle était jadis interdite aux esclaves.

4. c) Actuellement, la fête nationale est célébrée le 25 mars, en l’honneur de l’anniversaire de Sa Majesté l’empereur du Japon, Naruhito, qui est monté sur le trône du Chrysanthème le 1er mai 2019.

5. b) Les Portugais ont colonisé les îles du Cap-Vert dès 1462. Situé dans l’Atlantique centrale, l’archipel est rapidement devenu une plaque tournante majeure de la traite transatlantique des esclaves.

6. c) En Allemagne, on commémore le 3 octobre la chute du mur de Berlin et l’unification de l’Allemagne, mais les rues sont désertes ce jour-là.

7. a) Au Bénin, le vaudou fait partie du quotidien. Plus qu’une religion, c’est carrément une culture.