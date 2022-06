Un été sous le signe de la «dolce vita»

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

De la Petite Italie au Quartier des spectacles, Montréal se met à l’heure italienne pour célébrer la dolce vita dans toute sa splendeur. Voici les événements et autres activités à ne pas manquer cet été.

La relève du cinéma italien s’invite au parc Dante

Alors qu’il fête son dixième anniversaire, le Festival du cinéma italien contemporain fait son grand retour au parc Dante. Chaque mercredi, dès la tombée de la nuit, les cinéphiles se voient offrir une série d’œuvres variées : comédies, drames, films historiques ou documentaires. Une occasion de goûter, sous un ciel étoilé, à la grande diversité de la cinématographie et de la culture italienne.

On peut aussi y découvrir de nouveaux réalisateurs. Mario Vitale (à ne pas confondre avec l’acteur du même nom qui a donné la réplique à Ingrid Bergman dans Stromboli>) nous présente son premier film,L’afide e la formica, qui aborde la difficile quête d’identité d’une ado de 16 ans née en Calabre de parents musulmans. Des cinéastes plus confirmés sont également au programme, dont Roberto Andò et son dernier long métrage,Il bambino nascosto, qui nous plongent dans les ruelles de la vieille ville de Naples pour suivre un prof de piano solitaire qui prend sous son aile le fils d’un camorriste.

Du 6 juillet au 31 août 2022

Marco Calliari fête Saint-Antoine de Padoue

Chaque été, le quartier de la Petite Italie s’anime pour honorer le saint patron des pauvres et des opprimés. La traditionnelle procession, qui suit la messe célébrée au sein de l’église Notre-Dame-de-la-Défense, l’emblématique église italienne de Montréal, est toujours un moment très attendu par les fidèles venus commémorer Saint-Antoine de Padoue.

Les festivités se poursuivent en fin de journée, du côté du parc Dante, avec un joyeux barbecue et une belle soirée musicale. Marco Calliari est notamment attendu pour interpréter quelques-uns des classiques tirés de son répertoire de chansons italiennes. Passé par le heavy metal avant de se convertir au folklore musical de ses ancêtres du nord de l’Italie, l’interprète québécois de Che la vita ne manque jamais une occasion de chanter fièrement ses origines.

Les 11 et 12 juin 2022

Les Abruzzes à l’honneur de l’Italfest

Pour sa 29e édition, la semaine italienne de Montréal troque son nom pour l’ItalfestMTL, mais l’objectif reste le même : mettre en avant le pays du cappuccino et des Vespa à travers un riche éventail d’événements mêlant musique, art, mode et gastronomie. Cette année, c’est l’une des régions les plus sauvages d’Italie, les Abruzzes si chères à John Fante et à Dean Martin, qui se retrouvent sur le devant de la scène.

Avec une performance du chanteur country d’origine italienne Manny Blu, un défilé de mode et une représentation en plein air du classique de Rossini, Le barbier de Séville, l’ItalfestMTL promet de satisfaire tous les goûts. Un concours du meilleur dessert est même au menu. D’autres activités sont prévues à Kirkland, LaSalle, Saint-Léonard et Laval. L’esplanade Tranquille, la nouvelle place publique située au cœur du Quartier des spectacles, se mêlera pour la première fois à la fête, le temps d’une projection avec orchestre du film de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, et d’un concert du trio italo-canadien de pop-opéra Lyrico.

Du 5 au 20 août 2022

Une bière qui fleure bon l’Italie

Depuis l’ouverture de sa première succursale en 2014, le Saint-Houblon n’a cessé de grandir. L’entreprise dispose aujourd’hui d’une ferme maraîchère, de trois restaurants à Montréal et d’une microbrasserie basée à Terrebonne. C’est à cette dernière qu’on doit la Sapore Del Sole. Avec sa jolie robe blonde et ses notes de citron, cette bière d’été rend un hommage des plus rafraîchissants à la Petite Italie.

Pour célébrer comme il se doit le retour de la Sapore Del Sole, le Festival Piccola prend ses quartiers sur le boulevard Saint-Laurent, piétonnisé entre les rues Saint-Zotique et Jean-Talon. Au programme : de la bonne bouffe, des animations familiales ainsi que des spectacles musicaux divers et variés, offerts par Thaïs, La Bronze, Inus Aso, Filly & The Flops, Emma Beko et Marco Calliari.

Du 17 au 19 juin 2022

Les voitures italiennes à la fête

Quartier gourmand par excellence, la Petite Italie est également le meilleur endroit pour goûter au plaisir d’admirer de belles voitures de collection et de prestige portant la marque du pays qui a vu naître la Scuderia. Le Festival de l’auto italienne de Montréal est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de Ferrari et autres Lamborghini. C’est également le moment de l’année où la rue Dante présente la plus grande concentration de Fiat 500 au pays. Cette voiture mythique est devenue, au même titre que la Vespa, le symbole de l’Italie des années 1960, et par extension de la dolce vita.

Le 10 juillet 2022