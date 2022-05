Bloc-notes gourmand

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

Les herbes du Québec en bouteille

La distillerie La Chaufferie et Amer Kebek annoncent la sortie d’une nouvelle liqueur d’herbes 100 % québécoise : La Cueilleuse. Fièrement étiqueté « Origine Québec », le produit résulte d’une association entre le chef distillateur Vincent Van Horn et Claudia Doyon, mixologue, cofondatrice d’Amer Kebek, passionnée d’herboristerie et cueilleuse. La liqueur a d’ailleurs été nommée en son honneur.

La Cueilleuse a été conçue à partir d’alcool de fruits récupérés de quelques vignobles et cidreries québécois, et met en avant les valeurs écoresponsables des deux protagonistes. Produite à Granby, la liqueur offre une expérience gustative délicate et sophistiquée. Bien loin des liqueurs d’herbes auxquelles on est habitués, elle surprend par son côté iodé, légèrement vanillé et floral. C’est un produit tout en finesse qui étonne par la complexité de sa composition. Les deux artisans se sont d’ailleurs inspirés de l’eau-de-vie macérée d’herbes médicinales et sucrées au miel datant du Moyen-Âge pour créer La Cueilleuse ; ce qui explique en partie la subtilité des arômes de cette liqueur.

La Cueilleuse est offerte dans un format de 500 ml qui permet une meilleure préservation des arômes, au coût de 30 $, à la SAQ.

Les sœurs Monna font rayonner l’île d’Orléans

Photo: Stéphane Audet

Celles à qui l’on doit la pérennité de Cassis Monna & Filles, Anne et Catherine Monna, lancent un nouveau projet en acquérant La Boulange, une boulangerie artisanale située au cœur de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Dès la fin juin, le charmant presbytère érigé en 1879 poursuivra son histoire sous un concept renouvelé, La Midinette boulangerie de fantaisie & buvette, un lieu de restauration en bordure du fleuve inspiré des stations balnéaires, du farniente et de l’esprit de vacances.

« Nous avons été complètement charmées par La Boulange, un endroit singulier qui sera transformé en boulangerie de fantaisie et en petite buvette, mais qui conservera ce pour quoi les gens y sont attachés, indique Anne Monna, copropriétaire. Il est important pour nous que la clientèle habituelle y retrouve les spécialités qu’elle apprécie tant depuis ces années. »

En matinée, les activités de la boulangerie pour lesquelles La Boulange était reconnue se poursuivront, comme la vente de pain et de viennoiseries. Dès midi, un petit menu inspiré des îles et de la plage prendra doucement le relais : des plats simples à partager et une belle sélection de vins pour agrémenter l’heure de l’apéro.

La Boulange, 4624 chemin Royal, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Nouveauté haute en couleur

Unibroue vient de sortir une toute nouvelle bière belge de style saison en canette : la Saison libre. Avec son allure colorée, cette bière met en lumière la jeunesse, la folie et la révolution du Québec des années 1970. La bière dégage des parfums houblonnés aux notes d’agrumes, de fleurs et d’épices très marqués. La finale est sèche et surette, et avec son taux d’alcool à 4 %, elle est parfaite pour les chaudes journées de canicule ! Comme toutes les bières belges d’Unibroue, Saison libre est refermentée dans son emballage, ce qui lui apporte des bulles naturelles, abondantes et très fines.

Cette nouveauté thématique à saveur rétro rappelant le mouvement peace and love a également été déclinée en chanson afin de souligner l’arrivée de cette bière de soif. La chanson mythique de Renée Claude, C’est le début d’un temps nouveau, reprise par l’artiste Mike Clay pour Unibroue, est disponible pour écoute sur Soundcloud et dans la liste Spotify dès maintenant.

Saison libre est offerte dans les supermarchés et dépanneurs du Québec en caisses de 12 X 355 ml et de 4 X 473 ml.