Bloc-notes gourmand

Mondial de la bière

Après deux ans d’absence en formule traditionnelle, le Mondial de la bière fait son retour du 19 au 22 mai prochains. Cette 28e édition se tiendra dans le bâtiment historique de la gare Windsor et dans la cour Rio Tinto, en plein cœur du centre-ville de Montréal.

« Il s’agira de la toute première fois que le Mondial de la bière se tiendra à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, depuis de nombreuses années. Ce nouveau concept permettra d’accueillir encore plus de visiteurs, mais surtout d’offrir à ceux-ci deux ambiances complètement différentes. Il sera par ailleurs possible d’accéder à la cour Rio Tinto beau temps mauvais temps avec, en prime, la musique d’un DJ. Nous invitons donc tous les amateurs à inaugurer la saison estivale au Mondial de la bière, lors du long week-end précédant la Journée nationale des patriotes ! » déclare Jeannine Marois, cofondatrice et présidente-directrice générale du Mondial de la bière.

Durant les quatre jours du Mondial, les festivaliers pourront déguster plus de 400 bières différentes provenant du Québec, du Canada, de la Belgique, de l’Islande, de l’Autriche et de l’Irlande. Et le Petit Pub, situé dans la cour extérieure, offrira des produits du Vermont et de l’État de New York. Outre les créations des brasseurs, les visiteurs retrouveront différents produits provenant de cidreries, de distilleries et d’hydromelleries, ainsi que des cocktails sans alcool et des aliments parfaits pour ne pas boire le ventre vide. Au total, c’est plus de 70 exposants qui seront sur place pour présenter leurs produits.

Retour des plaisirs estivaux

Arrivent avec la chaleur et le soleil les nouveautés alcoolisées vouées à rafraîchir l’assoiffé. La brasserie Unibroue présente sa dernière création fruitée, la Blanche de Chambly Bleuet. Offerte pour un temps limité, cette bière rentre dans la catégorie des bières de soif, c’est-à-dire qu’elle étanche la soif et n’a pas un très haut taux d’alcool (5,5 %).

C’est à la suite du succès de la première création fruitée d’Unibroue, la Blanche de Chambly Orange Sanguine, présentée l’été dernier, que cette bière a vu le jour. La boisson se démarque par son arôme de bleuet, sans toutefois être trop intense. La présence d’agrumes et d’épices équilibre l’acidité du petit fruit. La polyvalence du produit permet de nombreux mariages avec des aliments. Les bières à base de blé additionnées de fruits acides, comme celle présentée ici, sont d’excellentes accompagnatrices du sel. Croustilles, petits poissons en conserve, légumineuses rôties… Cela en fait une excellente bière d’apéro sur la terrasse !

Offerte dans les supermarchés, dépanneurs ainsi que certains points de vente en Ontario.

Une boisson au vinaigre

Vous avez bien lu ! L’entreprise familiale québécoise Alimentation Biodev présente MamaShrub, une nouvelle boisson faite à base de vinaigre de cidre de pomme du Québec. Sans alcool et composées d’ingrédients naturels et biologiques, les boissons sont développées à partir d’un produit connu sous l’appellation “shrub” : un sirop acidulé issu d’une macération de fruits, de sucre et de vinaigre.

Additionnée d’eau pétillante, la boisson est désaltérante et aucunement vinaigrée au goût. La gamme de MamaShrub se décline en quatre parfums : fraise et poivre rose, gingembre et lime, framboise et lavande, et pamplemousse et eau de rose. Une option intéressante !

Offerts dans les supermarchés, dépanneurs, pharmacies ainsi que sur leur site Web.