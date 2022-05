Une tablée rêvée pour la fête des Mères

Plus de la moitié des fleurs vendues au Québec sont importées, mais il existe des manières de fleurir sa table de façon locale et responsable. Voici une liste de fleuristes et de fermes qui préconisent une pratique équitable :

Oursin fleurs (Montréal)

Floramama (Frelighsburg)

Floralia (Montréal)

Alex à la campagne (Magog)

Enfants sauvages (Ayer’s Cliff)