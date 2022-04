La pêche, une histoire de passion

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Sans silence, point de pêche qui vaille. Les pêcheurs savent bien que le poisson ne se laissera duper par le leurre que s’il le prend pour un vermisseau immergé ou un insecte posé sur la surface de l’eau. Et, pour l’en convaincre, le pêcheur doit se faire oublier. Qu’il soit assis au fond de sa chaloupe, qu’il lance sa ligne depuis la berge ou qu’il entre jusqu’aux cuisses dans les remous d’une rivière, il finit toujours par se laisser prendre à cet hypnotique jeu de cache-cache. Qui, du pêcheur ou du poisson, est le plus magnétisé par l’expérience ?

Certes, capturer au bout de sa ligne une truite ou un saumon de belle taille est le but du jeu. Mais pêcher, c’est bien plus qu’attraper un poisson. Pour certains, la finalité de l’expérience peut même s’avérer une question secondaire, reléguée bien après le plaisir de se fondre dans le décor. Voici quelques endroits de pêche hautement recommandables. À savoir : en plus du permis de pêche provincial (à se procurer en avril), certains établissements exigent un droit d’accès supplémentaire pour la gestion de la ressource halieutique.

Réserve faunique Mastigouche (Mauricie-Lanaudière)

Les 21 réserves fauniques du Québec regroupent d’anciens clubs de chasse et pêche connus pour leurs eaux poissonneuses. Qu’on opte pour la pêche à la journée ou pour la villégiature avec hébergement en chalet Modik ou en prêt-à-camper, on ne peut qu’apprécier la tranquillité qui se dégage de ce territoire. Véritable emblème local, le lac Sorcier est très prisé des amateurs, car il regorge de ouananiches, qu’on trouve habituellement plus au nord. Un tirage au sort est organisé chaque année pour sélectionner les chanceux qui pourront y lancer leur ligne parmi les 14 000 demandeurs annuels. Une centaine d’autres lacs, comme le lac Saint-Bernard, sont de parfaites sources pour l’omble de fontaine (ou truite mouchetée), le touladi ou l’omble moulac. Les adeptes du plein air autonome peuvent même vivre l’expérience par excellence de pêche aventure avec camping sauvage. Enfin, les familles apprécieront la pêche avec nuit sous la tente, au camping Saint-Bernard, et l’accès à sa plage de sable.

Infos pratiques : Selon le forfait choisi, la pêche est accessible à tous les budgets. Canot, kayak, randonnée pédestre et vélo font aussi partie des activités proposées.

Pourvoirie Pointe aux dorés (Mauricie)

Sur les 300 pourvoiries que compte la Belle Province, on trouvera sûrement son compte pour traquer la truite ou le saumon au fond d’un lac ou d’une rivière. Au bord de l’immense réservoir Gouin, la Pointe aux dorés est l’emplacement idéal pour le ferrage du doré ou du grand brochet dans un cadre exceptionnel ; ses plages figurent au rang des plus belles du Nord québécois. Des chalets tout équipés et reliés par des sentiers pédestres permettent une immersion prolongée, observation faunique en prime : huards, hérons, lièvres, aigles et petites marmottes. Pour une formule hors pair, on s’y rend en hydravion avec Aviation La Tuque, en taxi aérien depuis Montréal, Québec ou Trois-Rivières, pour un survol inoubliable de la forêt boréale.

Infos pratiques : Les chalets de la pourvoirie Pointe aux dorés peuvent accueillir entre 2 et 12 personnes. Le transport aérien est disponible à partir de la mi-mai.

Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia (Gaspésie)

Cet organisme à but non lucratif chargé de gérer le territoire de deux MRC (Matapédia et Avignon) propose des forfaits de pêche sur les fameuses rivières Matapédia et Patapédia, connues pour leurs fosses à saumon, mais aussi sur la Causapscal et la Humqui, idéales pour le ferrage de la truite à la mouche. Tous les types de pêche y sont proposés (pour tous les budgets), de la pêche à la journée au forfait d’un à trois jours en canot-camping. Avis à ceux qui veulent s’initier aux rudiments de la technique : les services d’un guide de pêche sont accessibles sur demande.

Infos pratiques : La Corporation propose également des camps de jour pour les jeunes de 11 à 17 ans. L’événement Femmes de pêche, organisé durant une fin de semaine et encadré par des guides, reviendra seulement en 2023.

Destination haute mer (Gaspésie)

Cette entreprise familiale située à Matane a démarré ses activités en 2020. Des guides de pêche professionnels organisent des sorties récréatives de pêche en mer. Au programme des réjouissances : bars rayés, maquereaux, morues et autres poissons de fond, le tout pêché depuis l’un de leurs navires stables et sécuritaires. La sortie est aussi l’occasion d’observer la faune marine qui y abonde, notamment les mammifères et les oiseaux marins. Il existe plusieurs forfaits, dont des sorties de début ou de fin de journée, lesquelles font voir aux participants le spectacle saisissant du lever ou du coucher du soleil en pleine mer.

Infos pratiques : Destination haute mer fournit tout l’équipement pour les sorties de pêche et les excursions en mer.

Pêche à mains nues (Laurentides)

Originale, cette technique de pêche consiste à attraper le poisson à la main dans un torrent. Des crevasses formées par le passage de l’eau abritent truites et saumons dans un cadre admirable. Les guides de l’entreprise Kanatha-aki, située à Val-des-Lacs, vous enseigneront la technique pour une approche différente avec le poisson, inspirée de la technique ancestrale autochtone. Cette activité peut être combinée à d’autres dans un forfait, comme la survie en forêt (de un à trois jours). Une expérience qui plaira à tous, enfants compris.

Infos pratiques : L’activité de pêche à mains nues dure environ 1 h 30. La pêche à la mouche et la pêche à la ligne sont aussi offertes.

Des communautés passionnées Pêche podcast : On y jase de prises, d’équipement et d’expériences suprêmes entre passionnés. Le podcast Caudale : Les animateurs et leurs invités s’adressent aux amateurs de pêche à la mouche. La pêche dans la peau : Émission en ligne et balado, ce contenu valorise la pêche sous toutes ses formes, en eau douce ou salée, et en toutes saisons. La pêche au féminin : Ce groupe Facebook rassemble des passionnées autour d’instructrices certifiées, reflet d’un engouement qui gagne de plus en plus la clientèle féminine.

Un média et plus encore À la fois média et fabricant de matériel et de vêtements de pêche et de camping à partir de fibres recyclées, Hooké fait la promotion de la pêche durable, adepte d’une pratique soucieuse de la ressource. L’entreprise organise aussi des voyages de pêche au saumon ou à la truite au Québec. Ses vidéos et ses publications sont remarquables pour leur qualité éditoriale et visuelle. Ce média s’adresse à une nouvelle génération de pêcheurs épris de nature sauvage.