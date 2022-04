La noblesse du saké

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Si le saké séduit par ses saveurs divines, c’est peut-être parce qu’il s’agissait, il y a 2000 ans au Japon, de la boisson des dieux. Plongée au cœur d’un univers complexe où la moindre décision du brasseur a son importance.

Avec la syllabe « Sa » qui signifiait dieu de la montagne, suivie de « ké » désignant le repas, le saké renvoyait jadis à une idée poétique : « le repas pour accueillir le dieu de la montagne », explique Kuniko Fujita, sommelière internationale de saké.

Mais, aujourd’hui comme hier, s’il y a un dieu en matière de saké, il s’agit incontestablement du brasseur. C’est sa volonté qui détermine le goût final.

Si un saké est fruité et floral en bouche, c’est parce que le brasseur l’a voulu ainsi. Chaque saké possède ses propres arômes, qui varient selon les ingrédients utilisés et la façon dont le brasseur a mené le procédé de fabrication. Autant de subtilités qui s’ouvrent à nous comme des mondes merveilleux.

« L’un de mes préférés s’appelle Bibibi, indique la spécialiste du saké Yuri Koshiyama-Chia. C’est un saké sec et funky qui provient de Kagawa, sur l’île de Shikoku : quand on le goûte, c’est comme si on léchait la roche au bord de la mer, comme l’arrière-goût d’une huître sur les lèvres. »

Divin. On vous l’a dit !

Mais comment s’y retrouver ?

Il existe huit types de saké, classés selon le pourcentage de polissage du riz et d’ajout d’alcool, détaille Kuniko Fujita. Le polissage et l’ajout d’alcool sont deux moyens pour le brasseur de contrôler le goût.

Au passage, pas de panique : l’ajout d’alcool n’a aucune incidence sur le taux d’alcool final du saké, situé généralement autour de 15 à 16 %.

Le saké le plus « brut » est le junmai, car il n’y a pas d’ajout d’alcool. « Le brasseur laisse le caractère propre de la combinaison de riz, des levures et de l’eau s’exprimer. On a un côté sauvage, sec, avec un goût d’alcool plus prononcé », explique celle que le milieu surnomme la « Madame Saké du Québec ».

Si le brasseur ajoute une petite quantité d’alcool, il s’agit d’un honjozo.

Il y a aussi de l’alcool dans le saké que l’on appelle ginjo. « Le brasseur ajoute de l’alcool afin d’arrêter le travail de fermentation des levures et, surtout, pour équilibrer le goût final du saké, qui va être plus floral et fruité », explique Kuniko Fujita.

Ces termes renseignent également sur le taux de polissage du grain de riz. Dans les ginjos, qui affichent un taux de polissage de 60 %, on a éliminé 40 % du grain de riz, par rapport aux honjozos et aux junmais, au taux de polissage de 70 %, où l’on a éliminé quelque 30 % du grain. Le ginjo est plus délicat que ces derniers, car il a été plus travaillé.

Et si le saké est un ginjo, mais qu’il n’a pas subi d’ajout d’alcool ? Alors, c’est un junmai ginjo ! Vous suivez ? Un junmai ginjo présente plus d’arômes qu’un junmai simple.

Ce qu’il faut retenir, c’est que plus le riz est poli (c’est la partie extérieure du riz que l’on écrase, celle qui contient les protéines), plus il exprime la volonté du brasseur.

Le saké au riz le plus poli est le daiginjo : cela veut dire qu’on a éliminé 50 % du grain. C’est le saké le plus proche de la volonté du brasseur, le plus cher et le plus fin. Un junmai daiginjo, vous l’aurez compris, est un daiginjo dans lequel aucun alcool n’a été ajouté.

Vous souvenez-vous du saké qui rappelle la mer et les huîtres ? Eh bien, lui, c’est un yamahai honjozo. Vous savez maintenant ce que veut dire honjozo. Yamahai est un terme technique désignant une méthode où le brasseur n’a pas ajouté d’acide lactique et a laissé le saké fermenter naturellement.

Un art avant tout

Même si les ingrédients du saké demeurent toujours les mêmes (eau, riz,levures, koji), chaque recette du brasseur, qu’il préférera parfois garder secrète, détient un pouvoir magique.

Les brasseurs étudient la minéralité de l’eau, les sortes d’eau, mais aussi l’influence qu’a tel type de riz sur tel type de levure ou en présence de tel type d’eau. Chaque combinaison a ses effets, qu’il est possible de réguler, mais pas tout à fait. On n’est pas loin du travail du chimiste dans son laboratoire.

Photo: Jonathan Boulianne

Qui plus est, la qualité de la fécule du grain de riz peut complexifier le procédé de fabrication, le choix d’utiliser une eau dure ou douce ne donnera pas le même rendu, et la levure a aussi son propre caractère.

« Par exemple, le brasseur Masumi,qui vient de Nagano, est connu pour sa douce levure numéro 7, très soyeuse sur la langue, dit Yuri Koshiyama-Chia. Si jamais tu vois son Shiro sur une carte, achète-le. »

Et ça ne s’arrête pas là ! Même une fois dans notre verre, le saké verra son goût modifié en fonction de la température de dégustation.

« Le Shusen Honjikomi de Kamoizumi, c’est un junmai ginjo surprenant, qui vient d’Hiroshima. Froid, il va être très floral, mais à température ambiante, il va avoir le goût de l’herbe fraîchement tondue. Et si tu le chauffes, il goûte légèrement le bouillon de shiitake. »

La fabrication, un savoir-faire précis

Avant que le saké soit mis en vente, différentes étapes sont nécessaires : préparation du riz, fermentation, pressage et filtration, pasteurisation, stockage. Chacune a son utilité et son importance.

Le saké s’obtient par le brassage de l’eau, des levures et du riz, que le brasseur va saccharifier en utilisant du koji, un petit champignon que l’on trouve en poudre et qui crée du sucre à partir de l’amidon du riz, situé au centre du grain. Un procédé de fabrication qui se rapproche de celui de la bière, tandis que les raisins du vin contiennent déjà du glucose.

En matière de goût, les temps de trempage ou de cuisson du riz ont aussi leur importance, tout comme celui du polissage. Le brasseur peut faire varier le temps de fermentation ou le taux d’humidité. Il peut aussi choisir de peu filtrer son saké : il obtient alors le nigori, avec sa couleur trouble et laiteuse caractéristique. L’un des sakés préférés de Kuniko Fujita au printemps.

Accords mets et saké Type fruité et délicat (ginjo) : Salade de fruits, poisson à l’huile d’olive, poisson blanc avec herbes et citron, carpaccio de poisson. Type aromatique, riche en goût (junmai) : Poisson rouge ou blanc mariné au miso. Type corsé ou vieilli : Assiette de charcuterie, fromage vieilli de plus de trois ans. Il est tout à fait possible de se montrer aventureux, c’est une des forces du saké ! « Un de mes accords préférés, ça va être un ginjo floral sur le melon miel et les fruits tropicaux avec un mets indien épicé », confie Yuri Koshiyama-Chia. Osez les sakés pétillants dans des coupes à champagne !