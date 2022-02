Dix idées cadeaux de dernière minute pour la Saint-Valentin

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Et si la fête de l’amour nous donnait un prétexte pour célébrer le talent des artisans d’ici ? Voici dix suggestions pas banales pour célébrer la Saint-Valentin sans (trop) tomber dans les clichés. Les amoureux des jolies choses fabriquées avec amour seront servis !

1. Un forfait nordique

Pour célébrer la réouverture des spas, pourquoi ne pas offrir un forfait de pure détente dans l’un des quatre Strom Spa nordique ? Une belle occasion de découvrir le menu boréal créé par le chef Raphaël Podlasiewicz ou le tout nouveau soin signature de l’endroit, l’enveloppement à la rose sauvage et au karité.

Des forfaits variés sont offerts dans les spas de L’Île-des-Sœurs, de Mont-Saint-Hilaire, de Sherbrooke et de Québec.

2. Des fleurs de saison

Cette année, on remplace la sempiternelle douzaine de roses par un abonnement floral signé Prune les fleurs. La promesse ? Une succession de compositions fleuries inspirées des arrivages de saison. On aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie !

Plusieurs options à partir de 50 $ par mois, incluant la livraison dans les régions de Montréal, de Laval et de Québec.

3. Un bracelet classique

Ce bijou épuré orné de deux perles d’eau douce séduit d’emblée. Comment résister à l’esthétique minimaliste de cette jolie marque montréalaise ? Un cadeau élégant et moderne, façonné à la main dans les règles de l’art par les frère et sœur Andrew et Laura Floyd.

Bracelet manchette libre en argent sterling avec perles, d’Atelier LAF (295 $)

4. Un tête-à-tête gourmand

Maintenant que les restaurants ont eu le feu vert pour rouvrir leur salle à manger, les bons plans ne manquent pas. Les retardataires qui n’ont pas été assez rapides pour réserver l’une des très convoitées tables de leur établissement favori peuvent néanmoins se rabattre sur de délicieux mets à emporter. Parfaits pour se régaler en tête à tête ! Nos suggestions : la boîte brunch de la Saint-Valentin de Sharkcootery — pour un petit-déjeuner au lit gourmand —, la boîte-repas Saint-Valentin de l’India Rosa — un festin de légumes tandoori, de poulet au beurre, de malai kofta et d’agneau korma, entre autres — ou encore le menu découverte d’une institution de Québec, le Saint-Amour : un repas six services imaginé par le chef Jean-Luc Boulay à déguster en duo.

5. Un séjour urbain

Pas besoin d’aller bien loin pour s’évader du quotidien en amoureux. Ouvert le printemps dernier en plein centre-ville de Montréal, l’hôtel-boutique Humaniti offre un cadre sophistiqué pour une escapade reposante en duo.

Hôtel Humaniti Montréal Autograph Collection par Marriott, 340, de la Gauchetière Ouest, à Montréal

6. Des tasses à espresso rigolotes

Un café à deux, c’est mieux ! De la porcelaine fine, une touche d’or véritable : ces minitasses à l’anse amusante, mais pas moins ergonomique, sont façonnées avec amour par la céramiste montréalaise Camille Zurini. Voilà qui plaira assurément à l’amateur de ristretto ou de macchiato.

Duo de tasses à espresso Charolaises, de Lola Cera (55 $)

7. Des boucles d’oreilles un brin fleur bleue

Délicats, mais pas moins originaux, ces clous d’oreilles en forme de marguerite imaginés par la designer de mode Noémie Vaillancourt, dont le travail a d’ailleurs été reconnu par la plateforme Etsy, sont sertis de zircons colorés. Pour offrir des fleurs autrement, on ne trouve pas plus mignon !

Boucles d’oreilles Dorothée, de Noémiah (52 $)

8. Un cœur en chocolat

Cette friandise chocolatée aux motifs délicieusement artsy fera battre bien des cœurs le 14 février : du chocolat noir belge garni de praliné croustillant à la noisette et aux framboises… À moins qu’on préfère le chocolat au lait rempli de praliné croustillant au spéculoos. Miam !

Cœur praliné noisette et framboise, de Juliette et Chocolat (10,75 $)

9. De petites attentions parfumées

Une soirée de détente au programme ? C’est le moment de sortir le grand jeu : bougie parfumée, bain moussant, lait de bain et huile à massage. On trouve d’ailleurs tout cela dans le coffret spécial lancé juste à temps pour la Saint-Valentin par la petite entreprise locale Soja & Co. Avec des fragrances comme rose et champagne, eucalyptus et rose ou menthe et romarin, c’est difficile de se tromper !

Boîte Saint-Valentin, de Soja & Co. (69 $)

10. Un vase minimaliste

Toute simple, mais polyvalente, cette bouteille signée Victor Saliba pourra aussi parfaitement servir de soliflore. Ne manque que la fleur et le tour sera joué !

Vase en grès, de Poterie Victor (60 $)