Sorties dans le Grand Montréal

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Après l’interminable mois de janvier, place à février et à ses envies de romance ! Dehors comme dedans, on se réchauffe avec des idées qui goûtent bon comme un chocolat chaud après une journée au grand air.

Les lumières de la ville

Dans le Quartier des spectacles, l’incontournable Luminothérapie accueille de nouvelles installations interactives pour sa 12e édition, en plus de ses classiques. Jusqu’au 27 février, la création Roseaux de 1ToMn convie par exemple les visiteurs à colorer ses tiges en tapant du pied sur des boutons senseurs. Une trame sonore synchronisée complète l’expérience sensorielle.

Tous les soirs à 19 h et à 20 h, musique, voix, lumières et projections vidéo nous propulsent dans l’atmosphère festive d’une piste de danse pendant cinq minutes. Créé par David Drury, Bruno Rafie et Benoît Piccolini, Cœur dansant rappelle les grands événements qui font la pluie et le beau temps du quartier.

On profite aussi d’un passage dans le secteur pour déambuler dans Entre les rangs, œuvre composée de milliers de tiges souples inspirées des champs de blé ondulant au gré du vent, et pour traverser Iceberg, un corridor musical qui évoque les sons de ces monuments de glace.

Résisterez-vous à l’envie de créer sons et lumières en prenant place sur l’une des grandes bascules d’Impulsion ?

Pleins feux sur Laval

Les adeptes d’univers féeriques apprécieront aussi la nouvelle terrasse Étoilée de la place Centrale de Centropolis. Jusqu’au 20 mars, huit restaurants, dont La Belle & La Bœuf et Les Enfants terribles, se relaient pour proposer leurs créations dans des bulles aménagées et chauffées. La parenté avec Illumi n’est pas fortuite : la terrasse est née d’un partenariat avec le parcours lumineux présenté par Cavalia. « Illumi a installé au Centropolis Le monde polaire, qui a déjà fait partie du parcours et était très populaire », explique Marie-Josée Bougie de Tourisme Laval. Les trois cocons peuvent accueillir jusqu’à six personnes. Des compilations musicales concoctées par le festival Diapason permettent de créer l’atmosphère désirée grâce à nos appareils mobiles.

Photo: Romain Beauvois/Mouv’Image

À noter qu’Illumi, expérience à vivre à pied ou en voiture, propose des supplémentaires jusqu’au 13 mars.

Voulez-vous découcher avec moi ?

Une tournée des hôtels de la métropole ? Voilà une idée à considérer pour les couples qui souhaitent prolonger la fête des amoureux et explorer différents quartiers à la manière de touristes. Pour s’inspirer, on visite la section « Offres » du site de Tourisme Montréal, qui répertorie des forfaits au tarif le plus avantageux. Une nuitée avec brunch à l’hôtel Gault, une escapade à l’hôtel Chez Swann ou une échappée gourmande au Ritz-Carlton.

Un rallye pour découvrir le Vieux-Montréal

Tous les samedis jusqu’au 5 mars, et tous les jours du 28 février au 4 mars, Guidatour invite les Montréalais à prendre part à un rallye d’une heure pour apprendre à mieux connaître le quartier historique. Gratuite, l’activité peut être effectuée sans réservation, seul, à deux ou en groupe, entre 13 h et 16 h à partir de la place Royale et se termine à la place Jacques-Cartier. Des animateurs bilingues seront sur place au départ et à la fin du circuit.

Bain de forêt sur le mont Royal

On parle de plus en plus de shinrin-yoku, pratique née au Japon. Ces bains de forêt thérapeutiques sont notamment recommandés pour atténuer l’anxiété. L’effet relaxant serait attribuable à des molécules appelées phytoncides, que libèrent notamment le pin, le bouleau, l’érable et le chêne. Des médecins de l’Ouest canadien et de l’Ontario inscrits au programme PaRx, lancé en Colombie-Britannique en 2020, prescrivent quant à eux des cartes d’entrée Découverte de Parcs Canada à leurs patients qui souffrent de dépression et de trouble anxieux.

Photo: Madeleine Raute

Au Québec, il existe plusieurs endroits où il est possible de vivre l’expérience du shinrin-yoku en compagnie d’un guide certifié. Ce sera notamment le cas sur le mont Royal en mars. La promenade en petit groupe sur une distance d’environ deux kilomètres incite à la contemplation, à la créativité et à l’exploration sensorielle.

Trois dates sont à l’horaire : le samedi 12 mars, le jeudi 17 mars et le dimanche 20 mars, chaque fois, de 9 h 30 à 12 h. L’activité est réservée aux personnes de 16 ans et plus. Prix : 30 $.

À surveiller • Pour s’envoyer en l’air autrement, l’escalade de glace, au parc Jean-Drapeau, risque de plaire aux amateurs de sensations fortes. Jusqu’à la mi-mars, des professionnels accrédités par la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) initient les curieux sur une paroi de 8 à 12 mètres à deux pas de La Ronde. L’équipement est fourni, sauf les bottes. Prix : 70 $ par personne (3 heures, 12 ans et plus). • Les samedis et dimanches dès 9 h, le SkiBus fait la navette entre la station de métro Longueuil et Ski Saint-Bruno ou le parc national du Mont-Saint-Bruno. • Mention spéciale à Clavecin en concert, qui fait sourire avec le nom du spectacle présenté le 25 février à la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : Bach et ses influenceurs. Après les facéties aériennes qui ont fait couler beaucoup trop d’encre (entre autres choses), Corelli et Vivaldi nous apparaissent encore plus sexy. Avec le claveciniste Luc Beauséjour et l’Orchestre de l’Agora, sous la direction de Nicolas Ellis.