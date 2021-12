De bonnes idées-cadeaux pour faire plaisir aux hôtes qui reçoivent à Noël

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les hôtes qui offrent l’hospitalité pendant les Fêtes accueillent, les portes grandes ouvertes, leurs convives afin qu’ils puissent vivre une soirée mémorable. Nourriture, cocktails, décoration, musique, ambiance… Benjamin Franklin disait : « Le fou fait des festins, le sage les mange. » Les fous maîtrisant l’art de recevoir, voici quelques suggestions pour être des sages à la hauteur.

Calendrier de Laucolo

L’illustratrice Laurence Deschamps-Léger, alias Laucolo, est connue pour ses calendriers, ses affiches et ses cartes de souhaits à l’image des fruits et des légumes locaux et de saison. En effet, le système alimentaire est sa principale source d’inspiration. Non seulement ses créations feront plaisir aux adeptes d’alimentation, mais elles leur rappelleront aussi à quel point les récoltes d’ici sont colorées et diversifiées tout au long de l’année.

À partir de 30 $

Ateliers SAQ par ITHQ

Les passionnés d’œnologie, néophytes ou initiés, aimeront sans doute parfaire leurs connaissances. L’offre d’ateliers SAQ par ITHQ est variée et bien adaptée aux préférences de chacun. Il y a par exemple celui intitulé Vins 101. En une heure et demie, on y apprend les grandes bases du vocabulaire viticole et l’art de déguster les vins. Il y a aussi des cours complets de 3 heures consacrés à divers types d’alcools : les bulles, les vins de France, les scotchs et les whiskys. Quant aux plus gourmands, les ateliers Accords vins et mets sauront les ravir.

À partir de 49 $

Linge de table de la Maison Tess

L’entreprise montréalaise Maison Tess conçoit des ensembles de linge de table et de lit, certifiés Standard 100, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent pas de substances nocives pour la santé humaine. De plus, elle accorde un souci particulier aux emballages des produits : tout est recyclable, en partie compostable et aucun plastique n’est utilisé.

À partir de 25 $

Abonnement à un magazine québécois

La qualité des magazines québécois est impressionnante. Le magazine Caribou, par exemple, s’intéresse à la culture culinaire québécoise raisonnée. Les fidèles du cahier Plaisirs connaissent bien son contenu publié ici chaque semaine. Pour sa part, le magazine Dinette porte une attention particulière à la facture visuelle, tant pour les photos que pour les illustrations. Les longs récits, comme les courts essais ont une touche rêveuse et poétique. Le magazine Beside, quant à lui, présente des histoires et des portraits nous rappelant l’importance de la nature dans nos vies. Que ce soit par l’entremise de cultures traditionnelles, culinaires ou autres, ou d’artisans qui travaillent corps et âme à préserver ces précieuses connaissances.

À partir de 30 $

Contenants isolants Yeti

Les amoureux de plein air et de bonne chère même en camping adopteront les tasses et les gourdes isolantes Yeti. Elles sont robustes et conservent les liquides chauds ou froids longtemps. Très longtemps. La compagnie propose même des canettes isolantes pour maintenir la bière bien fraîche et des gobelets à vin avec couvercle pour éviter qu’il se réchauffe trop rapidement ou de le renverser lors d’une promenade de fin de journée dans un sentier accidenté.

À partir de 25 $

Formations champignons en ligne

Aux amateurs de cueillette en forêt, les cours en ligne de Formations Champignons sont dynamiques et accessibles à tous. L’objectif est simple : aider les débutants à s’initier à la mycologie en démocratisant la cueillette de champignons sauvages au Québec. Offerts à dates et heures fixes par des formateurs qualifiés, ils sont seulement présentés pendant la saison froide, jusqu’à la fin mars, pour permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances avant d’aller sur le terrain. Trois formations sont offertes : la base, l’identification des champignons ainsi que les comestibles et leurs sosies.

50 $

Sacs de conservation Flonette

L’écoentrepreneuse et experte en zéro gaspi Florence-Léa Siry a lancé sa gamme de produits Flonette. En plus des nettoyants ménagers, comme les pains de savon faits à partir de marc de café ou de drêche — des résidus du brassage de bière —, elle a aussi conçu une jolie collection de sacs de conservation. Ils sont faits à partir de bouteilles de plastique recyclées et ils sont lavables en machine.

À partir de 15 $

Visite culinaire guidée

Les visites guidées sont toujours une belle façon de découvrir une ville, même la sienne. L’entreprise montréalaise Guidatour offre d’ailleurs différentes visites à pied aux accents gourmands : visite culinaire du Vieux-Montréal, Guidapéro dans le Mile End, Le Plateau-Mont-Royal, le Vieux-Montréal et le centre-ville, en plus des tours brassicoles dans quelques quartiers de la ville. Les visites peuvent être faites en petits groupes publics ou privés.

À partir de 43 $