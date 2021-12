Deux jeux de société à demander au père Noël

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Pour gagner, es-tu plutôt du genre à faire jouer ta mémoire ou à enfiler les coups tordus ? Quoi qu’il en soit, on a ce qu’il faut pour remplir ta liste au père Noël !

Dans le fort bien nommé C’est mon fort !, tu vas construire… un fort. Le plus fort fort du jeu. À la manière d’un memory, on étale sur la table les 45 tuiles de la boîte, face cachée. À ton tour, tu retournes une tuile face visible. Sur chacune figure un bout de rempart avec un numéro. Deux choix s’offrent alors à toi : la remettre à sa place, face cachée, ou la placer à la suite de ta muraille. Mais, et c’est là tout le sel du jeu, tu dois respecter l’ordre croissant : interdit de mettre la tuile 42 avant la tuile 33. Il va donc falloir se souvenir de l’emplacement des numéros sortis précédemment pour avoir le moins de trous possible dans son fort ! Le joueur qui a le plus long rempart gagne la partie. Ajoutons les bonus offerts par les habitants du château (roi, princesse, canonniers, magicien) que l’on trouve sur certaines tuiles, et on obtient un jeu rapide qui amusera toute ta famille.

C’est mon fort ! MJ Games. 20 $, partie de 20 minutes, pour 2 à 4 joueurs.

Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ?

Il y a bien peu de jeux qui se situent dans l’univers du cirque, et Ringmaster te séduira immédiatement par la beauté de ses grandes cartes au format tarot, dans une atmosphère que ne renierait pas le cinéaste Tim Burton. Chaque joueur veut construire le plus beau cirque, et gagner par l’un des trois moyens disponibles : réunir cinq attractions, trois spectacles ou neuf pistes de cirque. Mécanique simple : on pioche une carte, on joue une carte de sa main. Femme à barbe, jongleur ou lanceur de couteaux auront par ailleurs différents effets sur le jeu, permettant d’obliger tel adversaire à défausser sa main ou de voler des cartes à un autre. Le jeu est méchant, mais très amusant. Il devient même étonnamment stratégique quand on comprend les interactions et la répartition des cartes dans le paquet. On aime !

Ringmaster. Iello. 17 $, partie de 20 minutes, pour 2 à 4 joueurs.