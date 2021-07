Cinq astuces de pro pour réussir des photos mémorables

Des applications pour retoucher les photos

Lightroom. La version mobile possède plusieurs fonctionnalités gratuites faciles à utiliser, selon Marie-Ève Rompré. Elle souligne qu’il est possible de retrouver plusieurs réglages prédéfinis compatibles avec l’application sur Etsy.

VSCO. L’application offre, sans frais, une petite variété de colorations photo. La photographe suggère l’abonnement pour découvrir le plein potentiel de l’application.

Photoshop Express. L’application de prédilection pour les plus créatifs et ceux qui veulent aller plus loin dans leurs retouches. « Elle demande un peu plus de pratique pour être bien utilisée. Mais on s’approche grandement d’un résultat professionnel ! » souligne Marie-Ève Rompré.

Des entreprises d’ici pour créer des albums

Optimalprint. Le site offre une vaste variété de formats et des photos de qualité à un prix abordable. La confection est simple et facile, dit Marie-Ève Rompré.

Vistaprint. Cette entreprise permet le téléchargement d’un logiciel d’édition avec des mises en page personnalisées et des effets sur les photos.

Gosselin. La compagnie québécoise propose d’immortaliser les images sur plusieurs objets personnalisables. Le coup de cœur de Marie-Ève Rompré ? Leurs aimants carrés. « Des souvenirs de bonheur toujours sous nos yeux sur le frigo », dit-elle, soulignant également la qualité de leurs encadrements.