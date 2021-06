Cinq idées cadeaux pour le papa qui a déjà tout

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Un gin 100 % québécois

Ce spiritueux des Pays d’en haut — il est distillé à Sainte-Agathe-des-Monts, au cœur des Laurentides — est élaboré à partir d’ingrédients de chez nous : eau pure des montagnes de la région et combinaison céréalière de maïs et de blé, une base aromatisée d’ingrédients authentiquement laurentiens tels que le poivre des dunes, le bleuet sauvage, ou la comptonie voyageuse. Décrite comme un gin herbacé et botanique légèrement épicé et doté de notes fruitées, la boisson se déguste tant dans son plus simple appareil, sur glace, qu’accompagné d’un peu de tonic ou dans un Martini. Coup de cœur pour le contenant, une flasque métallique élégante et résistante parfaite pour les apéros au chalet ou les soirées autour d’un feu de camp.

Gin Panacée, de la distillerie La Manufacture (60 $ ; code SAQ : 14748589)

Un porte-bonheur pour les séries éliminatoires

Papa est un vrai amateur de hockey ? Surprenons-le avec un gobelet isolé aux couleurs de son équipe préférée, dans lequel il pourra verser tantôt son café du matin, tantôt sa bière d’avant-match. Chaud ou froid, ce contenant solide maintient sa température des heures durant. À garder à portée de main en vue du prochain match de demi-finale de la Coupe Stanley opposant le Canadien de Montréal aux Golden Knights de Las Vegas !

Tasse isolée à l’effigie du Canadien de Montréal, de Yéti (55 $)

Une fragrance haut de gamme

Le nouveau parfum du nez québécois Claude André Hébert se veut une ode aux hommes sages, mais avant-gardistes, méticuleux, mais aventureux. Fabriqué au Canada, cet assemblage d’agrumes, de lavande, de fleur de poivre, de jasmin, de cèdre et de patchouli contient aussi des notes d’asclépiade, cette plante indigène du Québec connue comme essentielle à la survie des papillons monarques.

Eau de parfum Victor, de Hébert Parfums (185 $)

Un livre touchant

Dans ce recueil unique, neuf humoristes et comédiennes québécoises de la relève racontent, chacune à leur façon, leur relation avec leur père. Ces femmes de tous horizons livrent des histoires parfois drôles, parfois émouvantes, parfois nostalgiques où le regard du père est mis en avant. La plume des autrices Sinim Kara, Mélanie Couture, Maude Landry, Andréanne Théberge, Anna Beaupré Moulounda, Audrey Guériguan, Daphné Létourneau, Pénélope Jolicœur et Annie Deschamps (oui, la fille d’Yvon Deschamps) nous va droit au cœur.

Dans les yeux de mon père, aux éditions Hugo et compagnie (28 $ en librairie)

Une boîte cadeau bien pensée

La boutique en ligne Mesbobettes, qui s’est donné pour mission de faire découvrir aux hommes des sous-vêtements de qualité, a imaginé un « paquet cadeau » — c’est eux qui le disent ! — qui saura plaire aux jeunes papas. Tout y est : deux boxers au design coloré, une paire de bas en bambou, un tablier en édition limitée et un livret de recettes de hamburgers.

Pack Papa Gourmet (55 $)