Quelles seraient tes vacances de rêve?

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Tes amis te manquent, les plages de sable fin et les cocotiers aussi. Tu as soif de liberté, de soleil, de baignades, d’aventures terrestres, aquatiques et même spatiales, et de longues journées qui s’étirent sans règles (sanitaires) à respecter ni barrières à ne pas franchir. Et tes amis, ils rêvent à quoi, eux, pour leurs vacances ? Le Petit D est allé leur demander… et tu vas vite t’apercevoir que vous êtes pas mal tous sur la même longueur d’onde !

Je rêve d’aller sur une île où il y a une maison pour chacun de mes amis, et une glissade géante qui relie une maison à l’autre. Comme ça, je pourrais les inviter à venir chez moi quand je veux ! Ah, et aussi, on va manger de la pizza et du chocolat tous les jours !

Alexandre, 5 ans

Moi, ce serait de voyager en France et de manger de la barbe à papa et des bonbons. Et d’aller à une mégapiscine avec des glissades où tu tombes dans l’eau. Je rêve aussi d’aller voir des dauphins. C’est vrai, il y en a des dauphins, en France ! Et aussi aller acheter des choses… comme des jouets !

Owen, 7 ans

Une semaine de rêve pendant les vacances, ce serait : lundi à la plage, mardi au parc, mercredi au chalet, jeudi en camping, vendredi, un party avec mes amis et on mange des sushis, samedi chez mes grands-parents au bord du lac, et dimanche, dans la piscine de mes autres grands-parents.

Charles, 7 ans

Une immense maison avec une grande piscine, près de la plage avec du soleil. En Bretagne parce que la dernière fois que j’y suis allée, on a attrapé des crabes avec ma grand-mère et c’était amusant. Il y aurait toute ma famille, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, parce qu’ils sont éparpillés un peu partout dans le monde, en France, au Vietnam, à l’île Maurice et à Saint-Barth, et que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus.

Lucie-Mei, 8 ans

Cet été, je voudrais aller sur Mars, jouer au baseball et lancer la balle pour qu’elle fasse trois fois le tour de la planète ! Puis aller courir sur l’anneau de Saturne et atterrir sur la Terre, dans une piscine.

Boris, 8 ans

Aller en Grèce sur l’île du jeu vidéo Assassin’s Creed Odyssey ! On visiterait les temples de Poséidon, d’Hadès et d’Athéna et on ferait des offrandes aux dieux pour les remercier d’avoir mis fin à la COVID… Je plaisante, hein ! J’irais avec mes parents, mon frère et mon chien, que je vais bientôt avoir. On mangerait des souvlakis et des cigales de mer qu’on aurait pêchées en même temps qu’on se baignerait dans la Méditerranée…

Achille, 9 ans

Je voudrais juste pouvoir revoir mes amis, ma famille, mes cousins, mes cousines qui habitent à Ottawa et à Sherbrooke, qu’on puisse s’amuser ensemble au chalet, dans les camps. Aussi, qu’on puisse se prendre dans nos bras. La dernière fois qu’on a fait ça… je ne me souviens même pas quand c’était ! Ah oui, et puis, qu’on puisse se faire de nouveaux amis parce que ça fait trop longtemps qu’on n’a pas pu rencontrer de nouvelles personnes.

Zoya, 10 ans

J’aimerais aller dans une vraie cabane dans les arbres, assez grande, et y dormir pour voir des chauves-souris. Elle se trouverait juste en face d’un lac avec des embarcations gratuites, sans moustiques, et des belles randonnées à faire, comme dans une forêt enchantée ! Puis, aller visiter l’Italie.

Émile, 10 ans

Une super grande plage sur laquelle on ferait un énorme château de sable. On s’installerait dedans pour se raconter des blagues et même dormir. On nagerait aussi avec des requins qui ne seraient pas méchants. Il y aurait des super beaux poissons et des tortues tellement grandes qu’on pourrait monter sur leur carapace et elles nous guideraient jusqu’à un tunnel sous-marin duquel on verrait des anémones, des poissons-chats, des baleines et des dauphins…

Gaspard, 10 ans

Mes vacances de rêve seraient d’aller au soleil, avec la mer turquoise, le sable chaud et blanc, des cocotiers et des palmiers… Le paradis, quoi ! Ou sinon, idéalement, ça aurait été d’aller dans l’espace… Mais bon…

Emma, 11 ans

Je rêve d’aller à Hollywood pour voir les stars de TikTok que j’aime vraiment. Et aller à la piscine me baigner !

Clara, 12 ans

Ce serait de partir sur une île paradisiaque avec des petits perroquets de toutes les couleurs. Je promènerais mon chien de rêve sur la plage au bord de l’eau et je ferais de la plongée sous-marine pour explorer les fonds marins. Je dégusterais des petits cocktails dans des noix de coco. Et le soir, j’observerais le coucher du soleil sur l’océan.

Louise, 12 ans

Nous partirions dès le 22 juin direction l’Australie, Hawaï, la Polynésie française ou le Costa Rica, un pays du genre… Nous aurions loué une petite maison, style jungle, en bois, pleine de plantes… Elle serait sur une plage où les vagues abonderaient. Je me baignerais tous les jours et mes journées varieraient entre l’équitation sur la plage et les activités aquatiques comme la plongée ou le surf (mon rêve). Cela comprendrait aussi les marches en forêt et des randonnées en montagne. La nourriture se résumerait à des fruits frais à volonté, des salades magnifiques et du poisson qu’on aurait nous-mêmes pêché. Nous y resterions deux mois complets !

Jeanne, 15 ans