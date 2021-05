Dix adresses où célébrer les fleurs printanières

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Signe que l’été s’en vient, les variétés de fleurs les plus hâtives éclosent les unes après les autres. On aime les fleurs printanières un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ? Voici quelques jardins féeriques où faire le plein de couleurs et de parfums cette saison.

Où voir les dernières tulipes du printemps ?

La saison des tulipes tire à sa fin dans les régions les plus au sud du Québec. N’empêche, il n’est pas trop tard pour profiter du spectacle, et ce, même si on ne peut se rendre à Ottawa pour le traditionnel Festival canadien des tulipes. Comment ? En se rendant sur le site Web de l’événement, qui propose toutes sortes d’activités interactives pour faire vivre le festival autrement cette année.

Les Montréalais peuvent pour leur part se donner rendez-vous au belvédère Camillien-Houde, non loin du chalet du mont Royal, dont les parterres sont actuellement recouverts de centaines de tulipes aux tons de rouge, de jaune et d’orangé. Une belle récompense après une randonnée dans les sentiers de la montagne ! (Entrée libre ; 1196, chemin Camillien-Houde)

Dans la région métropolitaine, la petite ville de Rosemère, au nord de Laval, ne donne pas non plus sa place en matière d’aménagements floraux. En mai, les tulipes y sont reines, entre autres dans les plates-bandes du parc des Pionniers (à proximité de la bibliothèque H.-J. Hemens, entrée libre ; 339, chemin de la Grande-Côte).

Le parc du Bois-de-Coulonge, véritable oasis fleurie au cœur de la Vieille Capitale, donne également à voir de splendides parterres de tulipes de toutes les couleurs (entrée libre ; 1215, boulevard de la Grande Allée Ouest).

Où pique-niquer dans un verger en fleurs ?

Pique-niquer au milieu des pommiers en pleine floraison est devenu l’activité pandémique par excellence. Même si les fleurs sont apparues plutôt hâtivement cette année (pour tout dire, elles étaient à leur summum la semaine dernière), pas question de bouder notre plaisir !

Si le verger de la Cabane d’à côté et de la cidrerie Au pied de cochon affiche déjà complet ces prochaines semaines, d’autres splendides vergers ouvrent aussi leurs portes au public les week-ends, à commencer par la Cidrerie Lacroix, à quelques kilomètres de là. Au menu : saucisses, ailes de poulet, porc effiloché et un assortiment de salades d’accompagnement (649, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac).

À Oka, le verger et miellerie Labonté de la pomme propose également un pique-nique épicurien en commande en ligne, à déguster dans le verger en couple ou en famille. (405, rang de l’Annonciation, Oka)

Du côté de la Montérégie, les vergers ne manquent pas non plus. Un favori : le Domaine Cartier-Potelle et sa vue imprenable sur le mont Saint-Grégoire, qui offre des paniers remplis de produits locaux et d’un vin ou d’un cidre, bien sûr ! (277, rang de la Montagne, Rougemont)

Où humer le parfum enivrant des lilas ?

Difficile de résister à la douce fragrance des lilas. Où peut-on les admirer dans toute leur splendeur ? On pense d’abord au Jardin botanique de Montréal, où la collection de quelque 400 arbustes — lancée dans les années 1930 — couvre aujourd’hui une superficie de 8000 m2 (la collection des lilas se trouve dans l’Arboretum ; 4101, rue Sherbrooke Est).

Dans la cour arrière de l’hôtel de ville de Bécancour, en Mauricie, le Jardin des lilas est renommé pour sa collection ne comptant pas moins de 70 variétés de lilas (entrée libre ; 1295, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour).

Célèbres notamment pour leurs centaines de lilas répartis sur un site de près de 19 hectares, Les jardins du Cap-à-l’Aigle sont situés dans le secteur est de La Malbaie. On s’y rend aussi pour admirer le chapelet de petites chutes en cascades qui s’y trouvent (entrée libre ; 762, rue Saint-Raphaël, Cap-à-l’Aigle).