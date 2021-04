S’hydrater et faire des bulles à l’eau d’érable

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Qui a dit que l’eau d’érable devait toujours perdre son eau pour être consommée bien sucrée, en sirop ou dérivés ? Contenant des électrolytes et minéraux et étant sucrée naturellement, l’eau d’érable est une source d’hydratation saine, 100 % naturelle, renouvelable et bien d’ici. C’est pourquoi Stéphane Nolet et son entreprise québécoise Maple 3 ont décidé de consacrer, depuis 2013, une forêt entière à la production d’eau d’érable. Et ce printemps, ils ajoutent à leur offre une eau pétillante d’eau d’érable déclinée en trois saveurs différentes : originale, lime et pêche-mangue. À boire ainsi ou à utiliser comme base à cocktails en cette saison des sucres.

Offerte chez IGA, Metro, Avril et dans plusieurs épiceries d’alimentation naturelle, ainsi que sur le site Web de l'entreprise.