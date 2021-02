Trois propositions de boîtes créatives 100% québécoises

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En manque d’idées d’activités pour passer le temps durant ce long hiver de privations ? Des entreprises bien de chez nous concoctent des boîtes créatives parfaites à offrir (ou à s’offrir, pourquoi pas ?). Petit florilège des offrandes les plus inspirantes pour passer du bon temps en solo, en duo, voire en famille.

Pour s’initier à la fabrication de bougies



Intimidante de prime abord, la fabrication de bougies parfumées n’a pourtant rien de sorcier. Et la marque montréalaise The Baltic Club le prouve grâce à cette boîte qui contient le matériel nécessaire pour faire quatre bougies à base de cire de soya. Les deux fragrances proposées — une boisée, Figue et cyprès, et une herbacée, Figue et gingembre — feront l’unanimité dans la maisonnée.

Par The Baltic Club, 60 $

Pour jouer au distillateur

Cet ensemble imaginé par un entrepreneur de Trois-Rivières comprend tout le nécessaire pour fabriquer vos propres lots de gin artisanal : baies de genièvre, herbes et épices triées sur le volet, de même qu’un fût de chêne français et tout l’attirail pour embouteiller le précieux liquide une fois vieilli. Il ne vous manque que l’alcool neutre de votre choix. Belle façon de démocratiser l’art de la distillation !

Par Ginius, 159,95 $

Pour un moment zen haut en couleur

Méticuleusement assemblé à la main dans un petit chalet rouge de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, cet étui en cuir intemporel inclut non seulement les crayons de couleur, mais aussi un livre de mandalas à colorier (imprimé au Québec, cela va de soi). Chic et pratique.

Par Atelier Chalet, 75 $