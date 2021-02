Trois idées pour célébrer la Saint-Valentin à la maison

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En cette saison pas ordinaire où les mauvaises nouvelles l’emportent souvent sur tout le reste, l’occasion est trop belle de se créer un petit cocon de douceur. Passer la Saint-Valentin tranquille à la maison a son charme. La preuve par trois petits luxes à offrir ou à s’offrir.

1. Literie raffinée

Deux mots pour décrire la marque montréalaise Maison Tess : luxe durable. Imaginés au Québec, puis confectionnés dans une entreprise familiale située au Portugal, les ensembles de literie qui portent la signature de Laura Nezri Chetrit, sa fondatrice, sont aussi pratiques qu’élégants, en plus d’être produits éthiquement — l’entreprise souscrit d’ailleurs à l’initiative BCI, qui assure le respect de certaines normes environnementales et sociales auprès des producteurs de coton. Matières de prédilection ? Du coton et du lin certifiés OEKO-TEX, c’est-à-dire exempts de produits chimiques nocifs. La toute dernière collection, The New Neutrals, lancée le mois dernier, propose des articles en mousseline de coton toute douce et en mélange coton et lin facile d’entretien dans une palette de couleurs apaisantes directement inspirées de la nature. (À partir de 50 $)

2. La magie des bougies

Il n’y a rien de tel les chandelles pour mettre de l’ambiance, voire parfumer délicatement une pièce. Pas étonnant que l’éclairage à la bougie figure parmi les piliers de la fameuse philosophie hygge du bien-être à la Scandinave dont on entend parler partout. De toutes les petites marques québécoises qui en fabriquent, on a un faible pour les fragrances subtiles élaborées par Annie-Claude St-Jean, à l’origine de la marque Dimanche Matin. Le petit plus : chaque chandelle de sa collection Botanique, un trio de bougies diffusant un bouquet de fleurs choisies (Pivoine et thé blanc, Fleur d’oranger et gingembre, Rose et coco) est accompagnée des graines de fleurs sauvages à planter dans le pot de verre une fois la chandelle consumée. Un présent appelé à fleurir dès les premiers jours du printemps ! (100 $)

3. Un spa à la maison

Massothérapeute de formation, Marie-Claude Raynault a créé, il y a tout juste deux ans, sa propre gamme de produits cosmétiques à base d’ingrédients naturels, l’eau de rose, l’huile de caméline, la lavande, l’aloès ou l’huile essentielle d’eucalyptus, pour n’en nommer que quelques-uns. MÜ ne propose rien de moins que de reproduire « l’expérience spa parfaite à la maison » grâce à un éventail de soins biologiques pour le corps et pour le visage, des sels pour le bain à l’eau florale, en passant par l’huile multifonction, le tout fabriqué à la main en petit lot. Envie de faire une fleur à un être cher ? L’entrepreneure s’est transformée en Cupidon et a concocté les boîtes Courrier du cœur, qui contiennent une sélection de petits pots au choix de même qu’une carte à l’aquarelle personnalisée. (À partir de 25 $ jusqu’au 14 février)