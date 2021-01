Célébrer l’hiver autrement au Québec

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Ce n’est pas cet hiver que Bonhomme et les carnavaleux « swingueront la bacaisse dans le fond de la boîte à bois » ou que les fêtards s’agiteront le pompon de tuque comme si leur vie en dépendait sur le quai Jacques-Cartier. La bonne nouvelle ? La créativité va bien au-delà des limites du réel. Trois façons de festoyer près de chez soi… ou devant son écran. Sortez le caribou !

La tournée de portes du Festif !

Aucun virus — corona ou pas — ne viendra à bout de l’imagination de l’équipe du Festif ! de Baie-Saint-Paul. Après s’être réinventés 25 fois (minimum !) depuis l’été dernier, les joyeux organisateurs ont concocté une programmation d’hiver pas piquée des vers. Entre janvier et mars, 85 microconcerts seront offerts devant des maisons, pour les résidents du coin. Les spectacles seront retransmis en direct sur la page Facebook du Festif !.

Au programme de ces cinq week-ends : Sara Dufour les 29 et 30 janvier, Mara Tremblay les 26 et 27 février, Random Recipe les 12 et 13 mars et Qualité Motel les 26 et 27 mars. Le nom d’un groupe-surprise sera également dévoilé le 9 février pour les 19 et 20 février.

Imaginé le printemps dernier, le concept a été revu et bonifié cet hiver. Un kiosque musical mobile pensé et conçu par l’entreprise Repère boréal, qui connaît un succès fou avec ses microchalets et refuges, aux Éboulements, servira de scène. « C’est chauffé à l’intérieur pour que les artistes puissent jouer à la chaleur », précise Clément Turgeon Thériault, fondateur et directeur général et artistique.

Les résidents de Baie-Saint-Paul sont invités à surveiller la page Facebook du Festif ! pour manifester leur intérêt à recevoir l’un des artistes. Les maisons visitées seront choisies au hasard.

À plus de deux mètres de Bonhomme

Aucune pandémie n’empêchera Bonhomme de porter sa ceinture fléchée ! La 67e édition du Carnaval de Québec aura bel et bien lieu, mais dans une version adaptée au palier d’alerte indiqué par le gouvernement du Québec. « Il y aura un volet présentiel et un volet virtuel, explique Alexis Ferland, directeur de la programmation. Cinq soirées thématiques à l’image de cet événement se dérouleront sur la chaîne YouTube du Carnaval, avec du contenu exclusif. »

Émile Bilodeau et Clay and Friends seront notamment de la partie, ainsi que Monsieur Cocktail, qui proposera des ateliers de mixologie. « Ce ne sera pas seulement un spectacle, mais vraiment des soirées thématiques. Les gens pourront se connecter avec nous dès 19 h. »

Le thème de cette année, #FrettePasFrette, a été décliné dans toute la programmation. La soirée « #FrettePasFrette, on jase » débutera par exemple avec des fous de l’hiver, invités à parler de leur passion. « Et nous finirons la soirée avec On drague et on jase, le cabaret-club de drag queens Le Drague de Québec », ajoute Alexis Ferland. Les enfants ne seront pas en reste. Le dimanche, Arthur l’aventurier et Bonhomme animeront la première matinée Frette pas frette, on se lève et Ari Cui Cui, la seconde.

Les résidents de la Vieille Capitale pourront quant à eux découvrir une centaine de sculptures de glace et de neige disséminées dans différents quartiers. « Un des aspects intéressants de la Virée des sculptures Banque Scotia est la mise en place d’une application qui permet de trouver celles-ci. Près de chacune, il sera possible de scanner un code QR et d’accumuler des points pour gagner des prix. Plus il fera froid à l’extérieur, plus on gagnera de points ! » Six tours de glaces — les « DéTours inattendus » — seront aussi réparties un peu partout dans la ville afin de rappeler le Palais de Bonhomme. « À l’intérieur de ces tours se cachent des décors qui rappellent les quartiers où elles se trouvent. »

« Sans créer de rassemblement, nous mettrons de la vie dans les quartiers de la ville de Québec », assure Alexis Ferland.

Igloofest de salon

En mou ou en fluo, les « guerriers du froid » auront tout de même droit cette année à leur dose de musique électronique tous les samedis du 13 février au 13 mars. Les cinq soirées spéciales d’Igloofest, diffusées gratuitement sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube, mettront en vedette CRi et ses collaborateurs, Jesse Mac Cormack et Sophia Bel, Jacques Greene, le rappeur Lou Phelps et Misstress Barbara.

La Ronde, le Vieux-Port de Montréal, le Musée Stewart et le toit du siège social de Vidéotron serviront de décor au « festival électronique le plus froid du monde ». Le 13 mars, une douzaine d’artistes se relayeront aux platines tourne-disques à la Société des arts technologiques pour un marathon de musique de midi à minuit.

En attendant de célébrer le 15e anniversaire en 2022, Igloofest a aussi concocté des capsules hebdomadaires et un minidocumentaire, qu’il sera possible de visionner en ligne.

Une édition entre danse et nostalgie, mais tout aussi festive !