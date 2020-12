Trois idées de sorties pour aller jouer dehors

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Des idées pour ne pas rester confiné pendant toutes les vacances!

Explorer une caverne

Arbraska Laflèche t’invite à descendre sous terre rejoindre les chauves-souris brunes pour visiter la plus grande caverne du Bouclier canadien accessible au grand public ! Et ce qui rend l’expérience unique en hiver, c’est que tu y feras l’observation de stalagmites et de stalactites de glace. Si tu as peur d’avoir froid, ne t’en fais pas, peu importe le temps qu’il fait à la surface, la température à l’intérieur de la caverne tourne toujours autour de 4 degrés Celsius. N’oublie pas ton casque protecteur !

255, route Principale, Val-des-Monts

Voyager dans le temps

Quand la nuit tombe, les fantômes du passé reviennent à la vie… En marchant dans les rues du Vieux-Montréal, du Vieux-Port de Montréal et du centre-ville, lève bien haut les yeux et tente de trouver tous les personnages de Cité-Mémoire qui sont projetés sur les murs des bâtiments. Tu peux même télécharger une application pour les entendre te raconter leur histoire. Et comme ce n’est visible qu’en soirée, c’est une excellente excuse pour se coucher très tard.

Une rencontre avec les bisons

Pas très loin de Montréal, dans la campagne de la petite ville de Rawdon, on te propose de vivre une expérience mémorable en compagnie d’un des plus grands mammifères d’Amérique du Nord. Enfile tes raquettes et suis le sentier en forêt pour rejoindre le bison des plaines dans son habitat naturel. Prépare-toi à te sentir minuscule : un bison mâle à l’âge adulte peut mesurer jusqu’à deux mètres de hauteur.

Terre des bisons, 6855, chemin Parkinson, Rawdon (site fermé entre le 25 décembre et le 1er janvier)