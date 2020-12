Magie au marché de Noël

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La féerie des lumières qui scintillent, la mélodie d’un cantique de Noël, un feu de bois qui réchauffe des mains qui ont travaillé dur cette année. On se plonge dans la magie des Fêtes au marché.

On ne compte plus les marchés de Noël au Québec, même en temps de pandémie, où plusieurs ont su s’adapter aux mesures en vigueur. Destination de choix pour encourager les artisans locaux, arrêt tout désigné pour découvrir de nouvelles saveurs et activités incontournables pour plonger dans une des plus anciennes traditions du temps des Fêtes, les marchés de Noël réchauffent le cœur et promettent de faire briller les yeux… de mille feux.

Le grandiose village de Noël de Montréal

Au marché Atwater, pour une cinquième année consécutive, c’est tout un village de Noël qui s’organise aux abords du canal de Lachine. Sur place, 70 exposants et d’innombrables activités pour s’alléger l’esprit et passer un bon moment, l’âme à la fête. Concerts, chorales, contes, soirées gourmandes, cabane à sucre et le Royaume des lutins… jeunes et moins jeunes sautent pieds joints dans la féerie de Noël. Une parenthèse qui fait du bien, à deux pas du métro Lionel-Groulx.

Entrée gratuite. Du 26 novembre au 20 décembre, rue Saint-Ambroise, à l’angle d’Atwater, Montréal.

Une première au marché Jean-Talon

Le marché Jean-Talon, le plus important du genre en Amérique du Nord, accueille cette année son tout premier marché de Noël. Un grand moment pour ce lieu où se côtoient depuis 1933 marchands, artisans, clients et touristes. On y fera des découvertes gastronomiques et des provisions de produits locaux en déambulant parmi la douzaine de petits chalets aménagés pour l’occasion. Chocolat chaud, churros ou raclette réconfortante au cœur de la Petite Italie.

Entrée gratuite. Du 4 décembre au mercredi 23 décembre, 7070, avenue Henri-Julien, Montréal.

Le Richmond – Marché italien

Année après année, le Richmond souligne à sa façon le temps des Fêtes, et il ne fera certainement pas exception en 2020. Pour s’assurer de respecter les règles de distanciation, le Marché italien du Richmond s’agrandit. Des activités, des idées-cadeaux, des découvertes gourmandes, des décorations flamboyantes… On en profite aussi pour faire le plein de plats maison préparés par le chef Gianfranco Schifano. Cette année, le Richmond se surpasse !

Entrée gratuite. Du 21 novembre au 20 décembre, 377, rue Richmond, Montréal.

Le Village illuminé Desjardins

On connaît le Village québécois d’antan pour la fenêtre unique qu’il offre sur l’histoire du Québec de 1810 à 1930. Mais en décembre, les villageois costumés et les bâtiments des XIXe et XXe siècles qu’ils habitent nous font revivre les plus beaux Noëlsd’antan. Animation dans les rues, promenade en carriole, magasin général, marché de Noël, visite de la beignerie, ce ne sont pas les activités qui manquent sur ce site enchanteur décoré de 25 000 lumières, à mi-chemin entre Montréal et Québec.

50 $ pour une famille de deux adultes et leurs enfants. Du 4 décembre au 2 janvier, 1425, rue Montplaisir, Drummondville.

Le Grand Marché de Noël de Québec

Bien installé dans ses nouveaux locaux, le Grand Marché de Québec a tout ce qu’il faut pour nous faire vivre un magnifique Noël. En formule revisitée, pandémie oblige, on ne perd en rien l’esprit des Fêtes. Aux 30 entreprises permanentes du marché s’ajoutent plusieurs dizaines de kiosques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour bonifier l’offre artisanale et gourmande tout spécialement pour l’occasion. Venez rencontrer les producteurs, transformateurs et artisans locaux et régionaux !

Entrée gratuite. Du 3 au 31 décembre, 250-M, boulevard Wilfrid-Hamel, sur le site d’ExpoCité, Québec.