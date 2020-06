Mettre du plaisir dans l’assiette

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les petits bonheurs s’expriment parfois bien simplement. Avec le retour des beaux jours, on a bien envie d’ajouter du soleil dans notre assiette. Voilà une belle occasion de (re)découvrir des saveurs et produits d’ici.

La meilleure amie des salades estivales

Bien sûr, rien de bien sorcier à concocter sa propre vinaigrette maison. Cette gamme artisanale se distingue toutefois avec des recettes vraiment originales qui mettent en valeur des ingrédients du terroir d’ici — pommes, courges, fraises et framboises, par exemple, mais aussi thé du Labrador, pousses de cèdre, cidre de glace ou encore kombucha. On vous met au défi de résister au mariage sucré-salé de L’Érable, formidable initiation au petit côté boisé du poivre des dunes.

Vinaigrette L’Érable (Lökkö, 11,50 $)

Des barbecues réinventés

Rien n’arrête Geneviève O’Gleman. Après avoir publié des livres de recettes pour faciliter la gestion des lunchs ou pour nous permettre d’entamer le virage végé, la prolifique nutritionniste s’attaque maintenant à nos barbecues estivaux. Dans BBQ santé, elle donne des dizaines de trucs pour réussir des grillades savoureuses. Des légumes de saison au poisson, en passant par les burgers réinventés, les cocktails et les desserts grillés, Geneviève O’Gleman ne manque jamais d’idées ! Son site Web propose aussi un dossier consacré à l’alimentation locale, proposant plusieurs trucs et recettes pour donner une plus grande place aux aliments d’ici dans notre assiette.

BBQ santé (Les Éditions de l’Homme, 29,95 $). En précommande sur savourer.ca

Le comble de la décadence

Déjà exquise sur du pain au petit-déjeuner, cette tartinade choco-noisettes devient carrément décadente quand elle nappe une boule (ou deux !) de crème glacée à la vanille. Et chaque fois, on atteint le fond du pot beaucoup trop rapidement à notre goût. Pas étonnant que la marque ait remporté plusieurs médailles au Concours international du chocolat !

Tartinade noisettes et chocolat au lait (Allo Simonne, 14 $)