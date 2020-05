Dix loisirs virtuels pour se changer les idées

Ce texte fait partie du cahier spécial Apprendre à distance

En dépit du déconfinement graduel amorcé au Québec, le retour à la « normale » n’est pas pour demain. Voici donc une dizaine d’activités virtuelles triées sur le volet — des cours comme des tutoriels, en passant par les conférences et les ateliers, toutes des initiatives locales — afin de s’amuser et de se changer les idées en ces temps troublés.

Pour les amateurs d’art

Même s’ils ont dû fermer leurs portes, les musées rivalisent d’ingéniosité pour intégrer l’art dans notre quotidien, tout comme plusieurs artistes qui, eux, nous ouvrent une fenêtre sur leur atelier.



Une heure au musée

Initiative du Musée de la civilisation du Québec, cette plateforme propose non seulement des expositions virtuelles, mais aussi des balados, des séries vidéo, des trousses pédagogiques et même des rendez-vous quotidiens avec des conservateurs de plusieurs institutions muséales québécoises.

uneheureaumusee.ca

Aquarelle 101

L’aquarelliste montréalaise Lysa Jordan propose plusieurs ateliers colorés sur son site Internet. Outre les techniques de base, elle enseigne comment réaliser une carte printanière, un coloriage élaboré et même le fameux arc-en-ciel #çavabienaller.

lysajordan.com

Pour rester zen

Parce qu’il suffit parfois de moins de 10 minutes pour retrouver son calme grâce à quelques exercices bien ciblés.

Rose Buddha

L’Espace Rose Buddha s’invite carrément dans notre salon. En direct de leur domicile, les professeures tournent des vidéos de yoga conçues pour « faire du bien » et les rendent ensuite accessibles pendant 48 heures. Une programmation de six leçons est ainsi proposée chaque semaine ; une contribution à la hauteur de nos moyens est suggérée. À noter que le studio diffuse aussi des méditations sur son site et sur son application Méditations Rose Buddha.

espacerosebuddha.com

Expo Yoga

Expo Yoga se réinvente grâce à sa plateforme en ligne, où sont offertes des classes de maître en compagnie de sommités d’ici, dont Annie Langlois, spécialiste de la respiration consciente, et l’auteur-compositeur-interprète Sylvain Carufel.

expoyoga.thinkific.com



Pour les foodies

Les sites de recettes foisonnent, mais encore faut-il connaître certaines astuces de base pour bien réussir les plats proposés. Un beau projet en attendant la réouverture des restaurants !

Académie foodlavie avec Danny St Pierre

Le pain maison, c’est bien, mais encore faut-il connaître toutes les techniques de base afin de se débrouiller dans la cuisine. Voilà l’objectif de cet atelier de l’Académie foodlavie présenté par le chef Danny St Pierre, qui y partage ses secrets afin de tirer le maximum d’ingrédients simples, comme le saumon, les œufs ou le riz.

foodlavie.com/academie

La cuisine de Jean-Philippe

Devenu une véritable référence en matière de cuisine végétalienne, le portail La cuisine de Jean-Philippe propose en outre de nombreuses vidéos et quelques balados. Pour aller au-delà des recettes créées par cet ex-chef devenu un communicateur hors pair.

lacuisinedejeanphilippe.com



Pour les grands curieux

Quiconque souhaite aiguiser ses connaissances scientifiques dans le confort de son foyer a l’embarras du choix : nombre d’universités, de bibliothèques et d’organismes ont mis surpied une programmation variée en un temps record.

Apéro Sciences

Le Cœur des sciences de l’UQAM a lancé une série de conférences grand public en ligne diffusées en direct à l’heure de l’apéritif. Le prochain événement, Pandémies – Nos arbres aussi sont menacés, donnera la parole à Christian Messier, professeur en aménagement forestier et en biodiversité, le 19 mai à 16 h.

coeurdessciences.uqam.ca

Cafés WWF virtuels

En ces temps de confinement, le WWF-Canada organise des conférences virtuelles gratuites chaque semaine. Envie d’en savoir plus sur l’agriculture biologique ? Voilà l’objet du prochain événement, qui aura lieu le 12 mai à 18 h. L’expert invité, Pierre-Antoine Gilbert, enseignant à l’Institut national d’agriculture biologique, fera le portrait des 20 dernières années du bio au Québec tout en explorant les possibilités pour la suite des choses.

eventbrite.ca

Pour les mélomanes

Maîtriser un instrument demande du temps. Étant donné que les concerts sont reportés et que les festivals sont annulés, on a le temps de s’y mettre plus sérieusement.

Je joue de la guitare

« Ici, vous trouverez plus que des cours de guitare avec un prof somnifère », explique l’exubérant guitariste Mathieu Tremblay, qui en a lui-même appris les bases sur YouTube. « Gratuites et amusantes », lance-t-il dans sa vidéo de présentation, ses leçons ont été imaginées afin de démocratiser l’apprentissage de cet instrument.

jejouedelaguitare.com

Académie Gregory

Qui de mieux placé que Gregory Charles pour enseigner le b. a.-ba du piano ? L’artiste a ainsi créé un cours d’introduction au piano, comptant 230 leçons, destiné aux débutants de 8 à 99 ans. Il propose aussi des cours plus avancés, de même qu’un tout nouveau programme d’initiation au chant choral.

academiegregory.com