«Star Wars Jedi: Fallen Order»: reformer l’Ordre des Jedi

Qu’arrive-t-il lorsqu’on offre à un studio de grand talent comme Respawn Entertainment (Titanfall, Apex Legends) de produire un jeu solo — une rareté dans l’écosystème actuel —, avec l’une des franchises les plus populaires de la planète ? La réponse se trouve dans le jeu d’action un peu inclassable Star Wars Jedi : Fallen Order.

On y prend la place de Cal Kestis, un jeune Padawan ayant échappé de peu à la grande purge se déroulant dans l’épisode III de la saga Star Wars, La revanche des Sith. Notre mission consiste à reformer l’Ordre des Jedi afin de mener une rébellion contre l’Empire. Le jeu se déroulant au milieu d’une saga qu’on connaît déjà, on ne divulgâchera rien en vous disant qu’on ne réussira pas cette mission. Toutefois, le voyage menant à cette défaite vaut le coup de s’y attarder.

Fallen Order est une ode au sabre laser. Lorsqu’Obi-Wan Kenobi nous le présente pour la première fois dans le film Un nouvel espoir, il décrit l’arme comme « élégante, maniable », une « arme provenant d’une époque plus civilisée » à traiter avec respect. Concevoir un jeu autour du sabre laser comporte des risques : elle découpe en morceaux et peut même servir à réfléchir les tirs de blasters.

Respawn a donc puisé dans le meilleur de ce qui a été fait ailleurs : Metroid Prime, Uncharted, Tomb Raider… et même Dark Souls. C’est que pour réaliser pleinement le fantasme de devenir un chevalier Jedi, Respawn a dû produire l’un des jeux grand public les plus difficiles qu’on ait essayés jusqu’à maintenant. Un mode « facile » est tout de même offert, pour ceux qui souhaiteraient profiter de l’histoire sans trop de problèmes. On recommandera cependant l’un des deux modes plus difficiles afin de vivre pleinement l’expérience.

Que la Force soit avec vous.