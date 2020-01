Les tendances 2020 en jeux vidéos

Trois grandes tendances se dessinent à l’orée de la nouvelle année dans le monde du jeu vidéo. Bref tour d’horizon.

Technologie. La technologie du lancer de rayons (ray tracing) en temps réel, utilisée depuis belle lurette en cinéma d’animation, s’est installée dans nos ordinateurs PC en 2018 avec les cartes graphiques RTX de Nvidia. Sony et Microsoft ayant tous deux confirmé le lancement de consoles de nouvelles générations d’ici les Fêtes 2020, on s’attend à ce que la technologie, laquelle on espère y sera intégrée, devienne beaucoup plus répandue cette année. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement ? L’éclairage des images qu’on verra à l’écran sera d’un réalisme encore plus frappant.

Abonnements. C’est seulement en 2019 que le modèle Netflix, où l’on nous propose de payer un abonnement afin d’accéder à une bibliothèque de jeux, est sorti de sa phase prototype pour finalement devenir viable. Reste à savoir laquelle des versions de l’abonnement s’imposera. Celui de Google Stadia, qui fait rouler les jeux sur ses serveurs pour les diffuser vers nos appareils, ou le modèle de Microsoft qui, avec sa XBOX Game Pass, nous permet d’installer directement les jeux offerts dans sa bibliothèque sur nos machines ? Le premier nécessite une connexion Internet très, très rapide, et l’autre, une console ou un ordinateur très, très puissant. Tout ce qu’on sait, c’est qu’on risque d’avoir à s’abonner pour jouer à certains titres exclusifs.

Syndicats. Le mouvement syndical international Game Workers Unite, dont une section locale a été instaurée à Montréal, a pris un peu de galon cette année. Et pour cause ! L’épuisement au travail dans l’industrie du jeu vidéo est toujours chose commune. Certains travailleurs n’osent même pas réclamer leurs heures supplémentaires. Attendez-vous à entendre parler cette année des conditions de travail de ceux et celles qui conçoivent vos jeux préférés.