Recette de cocktail Nouveau Départ

Cette semaine, la boutique cocktail Alambika vous suggère une nouvelle recette à réaliser à la maison. Béatrice Lavoie-Laberge, chargée de projets événementiels, et Jean-Sébastien Michel, propriétaire, photographe et grand amateur de cocktails, vous proposent des recettes inspirées de la saison.



Après les Fêtes, il nous reste souvent assez d’énergie pour quelques élans de festoiement bien choisis. Nous ne sommes pas encore dans le « sans alcool », mais, de grâce, fini la muscade, les pâtés, les canneberges et autres pains sandwich !

Si la fiesta peut s’étendre jusqu’à la galette de l’Épiphanie, c’est qu’on choisit ses batailles. Pour cette raison, nous vous proposons un cocktail court, peu alcoolisé et mélangeant amertume avec fraîcheur. L’idée est ici de digérer les excès et de débuter l’année avec légèreté.

Nouveau sur le marché québécois, le sirop de pamplemousse Prosyro utilise le jus, le zeste et l’albédo (partie blanche amère sous l’écorce) du fruit pour une combinaison incroyable. Déjà très vif, ce cocktail s’arrondit grâce aux notes d’épices du Bitters aromatique et la douceur du Lillet. Ne pas hésiter à bien mélanger pour amener une dilution qui adoucira le cocktail et exaltera les arômes.

Ingrédients

1 oz de Pisco (ici El Gobernador)

0.5 oz de Lillet

0.5 oz de sirop de pamplemousse Prosyro

1 trait de Bitters aromatique

Jack Rudy

Zeste ou rondelle déshydratéede pamplemousse

Préparation

Verser les ingrédients dans un verre à mélanger.

Mélanger à la cuillère, filtrer et verser dans une coupette (ici modèle Mini-Jukie 4 oz) refroidie.

Garnir d’un zeste ou d’une rondelle déshydratée de pamplemousse. Peut aussi être allongé d’eau pétillante, au goût.

Boutique Alambika : 6484, boulevard Saint-Laurent, Montréal. www.alambika.ca