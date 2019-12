Organiser sa bibliothèque de jeux

Les Fêtes ont déjà un pied dans la porte et, avec elles, vient la saison des soldes de jeux vidéo ; le Black Friday s’est transformé, sur le Web, en semaine, ou même en mois du « Vendredi fou ».

Pour les joueurs, c’est donc le moment parfait de faire le plein de titres manqués durant l’année passée pour faire face aux froids et sombres mois d’hiver à venir.

Si gérer tous ses jeux — les installer ou les mettre à jour, les classer, savoir lesquels on a commencés, lesquels on a délaissés et auxquels on devrait peut-être retourner — est une chose plus simple sur consoles grâce à la mainmise qu’ont leurs fabricants sur la distribution numérique de leurs contenus, la chose est tout autre sur son ordinateur personnel.

Avec le lancement de nouvelles autres options que la plateforme Steam de Valve, comme l’Epic Game Store d’Epic Games, Origin d’Electronic Arts, Uplay d’Ubisoft, et d’autres encore, le PC est devenu un véritable Far West.

Un peu de concurrence au géant Steam ne fait pas de tort : les développeurs, en signant des contrats d’exclusivité avec ces nouveaux venus, arrivent à chercher plus de financement et une plus grande part des ventes de leurs jeux.

Mais pour certains amateurs de jeux vidéo, devoir gérer une dizaine de ludothèques différentes peut devenir un véritable casse-tête.

Arrive le nouveau logiciel de gestion de la plateforme GOG.com, GOG Galaxy 2.0, enfin disponible en version bêta ouverte.

Cette nouvelle version du logiciel Galaxy permet de rassembler (presque) toutes les autres plateformes nommées précédemment sous un même toit. Plus encore, une fois nos jeux importés, Galaxy 2.0 télécharge toutes les métadonnées associées aux jeux de nos autres plateformes.

D’autres options, qui tenaient, elles, avec un peu plus de « broche à foin », comme Playnite et Launchbox, étaient disponibles depuis belle lurette.

Or ce nouvel intégrateur de ludothèque de GOG est assurément la solution la plus accomplie jusqu’à maintenant. À installer.