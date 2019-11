«Manatavo Tempi»: un nouveau rituel en famille?

Celle que l’on a connue comme Passe-Partout est de retour dans un feuilleton interactif tout frais sorti du four créatif de trois créateurs québécois (Jean-Philippe Thibault, Marie-Andrée Houde et Jean-François Gauthier) à déguster lentement, à petites bouchées, sur un iPad.

Manatavo Tempi se déroule dans une maison partagée par toute une série de personnages — des marionnettes délicieusement animées et intégrées à un monde à la fois peint et en trois dimensions — que l’on découvre au compte-gouttes sur une durée d’un mois.

Narrées par l’inimitable Marie Eykel, ces petites histoires sont à dévorer en famille : on imagine bien les parents s’en délecter tout autant que leurs enfants. Devant ces récits simples, mais abordant des thèmes parfois plus difficiles, brillamment illustrés, on comprendra rapidement qu’on n’a pas affaire à cette junk food numérique qu’on retrouve trop facilement sur YouTube.

Chaque jour, on pourra découvrir de nouvelles petites aventures cachées dans la grande maison au cœur du récit. À l’envers de notre désir souvent boulimique de visionnage en rafale, Manatavo Tempi ne se dévoile pas d’un seul coup. Si parents et enfants aiment et décident d’embarquer, ce jeu pourrait bien devenir un nouveau petit rituel familial.

Manatavo Tempi

Offert pour iOS. Compter 15 à 30 minutes par jour.