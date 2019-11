Recette de Passion cobbler

Cette semaine, Béatrice Lavoie-Laberge, chargée de projets événementiels, et Jean-Sébastien Michel, propriétaire de la boutique cocktail Alambika, photographe et grand amateur de cocktails, vous proposent une recette inspirée de la saison.

Le sherry cobbler est un excellent cocktail de saison, dont les origines datent de la fin du XIXe siècle. Faible en alcool, rafraîchissant et simple à réaliser, il s’agit d’un ajout tout indiqué à votre répertoire.

Le xérès (souvent nommé sherry, son appellation anglaise) est un vin fortifié du sud de l’Espagne qui offre une palette de saveurs incroyable. Dans un cocktail dit cobbler (qui se traduit par croustade), on ajoute des fruits entiers à la glace, aux bitters et aux sirops lors de la préparation afin d’en extraire encore plus de saveur et de textures.

Une fois ouverte, la bouteille de xérès peut se garder des semaines sans problème au frais. Des formats de 375 ml sont souvent vendus en SAQ, facilitant l’expérimentation à moindre coût.

Alors, à vos paniers de fruits et vins mutés !

Ingrédients

3 oz de xérès sec (ici, le Manzanilla de La Guita)

0,75 oz de sirop de fruit de la passion Prosyro

0,25 oz de sirop de framboise Prosyro

Un trait de bitters à la noix de Grenoble Honest John

Quartier d’orange ou framboises fraîches (optionnel)

Préparation

Verser les ingrédients dans un shaker. Les verser en les filtrant dans un verre highball rempli de glace concassée. Garnir d’une brochette de fruits.

Boutique Alambika

6484, boulevard Saint-Laurent, Montréal